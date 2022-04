Bruce Willis, i Razzie Awards ritirano il premio assegnato all'attore

È stato ritirato a Bruce Willis il Golden Raspberry Award del 2021, meglio conosciuto come Razzie, il premio per “la peggiore interpretazione". La statuetta che il divo aveva ricevuto a causa del suo ruolo di James Ford nel film di fantascienza Cosmic Sin, uscito nel 2021 e diretto da Edward Drake, è stata revocata. Il riconoscimento “alla peggiore interpretazione” è stato tolto all'attore per via della sua diagnosi di afasia, recentemente rivelata. Lo dichiarano i co-fondatori dei premi Razzie, John JB Wilson e Mo Murphy: "Se le condizioni mediche di qualcuno sono un fattore nel loro processo decisionale e/o nelle loro prestazioni, riconosciamo che non è appropriato dargli un Razzie”, hanno affermato giovedì 31 marzo. Wilson e Murphy hanno annunciato la revoca del premio a Willis (e anche il ritiro della nomination a Shelley Duvall per il suo ruolo di Wendy in Shining, come vedremo nei prossimi paragrafi) in una dichiarazione fornita al magazine americano IndieWire. Come è usanza, i premi Razzie vengono conferiti il giorno prima della cerimonia degli Oscar. Anche quest’anno è stato così ma, dopo aver insignito Willis per il suo ruolo nell'action-sci-fi movie Cosmic Sin, quattro giorni più tardi la famiglia di Willis ha rivelato che gli è stata diagnosticata l’afasia. Si tratta di una condizione causata da un danno in una parte specifica del cervello che controlla l'espressione e la comprensione del linguaggio, per questo motivo il divo si sarebbe allontanato dalla recitazione. Diversi registi che hanno lavorato con Bruce Willis negli ultimi anni hanno dichiarato al Los Angeles Times di aver notato che l'attore lottava sul set per recitare. Co-protagonisti, collaboratori, amici e fan hanno pubblicamente espresso il proprio sostegno a Willis. Ma l’organizzazione dei Razzie non si è naturalmente e autonomamente unita al coro di solidarietà nei confronti del divo. La decisione di ritirare il premio al peggior attore arriva solo ora e non sembra “di propria spontanea volontà”, insomma, nel senso che il ritiro del Razzie è a seguito di una notevole polemica scoppiata sui social network nelle scorse ore.

La polemica delle scorse ore

Poco dopo la notizia del ritiro ufficiale di Bruce Willis dalla recitazione a causa di disturbi cognitivi (causati dall'afasia), i Razzie Awards hanno postato su Twitter un messaggio che faceva ironia. Parole che hanno immediatamente suscitato il disdegno dei fan di Willis.



“I Razzies sono davvero spiacenti per la diagnosi di Bruce Willis. Forse questo spiega perché abbia voluto andarsene col botto nel 2021. I nostri migliori auguri a Bruce e alla famiglia”, questo il tweet postato dall'account ufficiale dei premi. Dopo avergli consegnato il premio alla scorsa edizione (tenutasi pochi giorni fa, 24 ore prima della cerimonia degli Oscar), questa ulteriore frecciata è apparsa a molti come ben poco nobile. Un notevole polverone si è alzato in rete, spingendo il magazine statunitense The Wrap a voler interpellare i diretti interessati, i cofondatori John Wilson e Mo Murphy.

Costoro non hanno approfittato dell'occasione per fare un mea culpa e profondersi scuse. Hanno spiegato così il loro punto di vista: “Siamo davvero dispiaciuti per la malattia di Willis, della quale non eravamo al corrente prima che la notizia si diffondesse poche ore fa. [...] Chiunque gestisca gli affari di Willis forse non dovrebbe avergli permesso di fare così tanto lavoro in così poco tempo, specialmente se erano al corrente della sua sua situazione. A difesa di Willis, i suoi rappresentanti avrebbero dovuto proteggere meglio la sua eredità”.

