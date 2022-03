Ryan Reynolds, nuovo record per l'attore con The Adam's Project

La star canadese è protagonista di un'ennesima stagione di successo sospinta dalla popolarità degli ultimi film distribuiti in streaming, particolarmente apprezzati dal pubblico Condividi

Tra le star più apprezzate del firmamento hollywoodiano contemporaneo, Ryan Reynolds può vantare un nuovo record personale che giunge a poche settimane dal debutto sul piccolo schermo del suo ultimo lungometraggio, The Adam Project di Shawn Levy. L'attore di Vancouver è l'unico interprete ad aver ben tre film nella top ten di Netflix, classifica che raccoglie i titoli più visti sulla piattaforma di streaming fin dalla sua creazione.

Gli altri due film, oltre all'ultima avventura sci-fi in cui l'attore divide la scena col bravissimo Walker Scobell e con Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Zoe Saldana, Catherine Keener, sono Red Notice e 6 Underground, tutti disponibili su Netflix e visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.



Ryan Reynolds: da Deadpool ai successi in streaming approfondimento The Adam Project, il trailer del film con Ryan Reynolds Non c'è dubbio che Ryan Reynolds sia uno degli uomini del momento e il pubblico internazionale se ne è accorto da diverso tempo dal momento che alcuni dei titoli più in vista interpretati dall'attore canadese sono passati per il piccolo schermo attraverso lo streaming.

Con i tre titoli di cui è praticamente protagonista, Reynolds non solo ha accresciuto la sua fama presso il grande pubblico, aumentando in proporzione le sue richieste economiche per ogni nuovo film, ma è anche riuscito a delineare un suo profilo preciso di attore spendibile in film d'azione con forti venature di commedia il cui lui è l'interprete principale: un personaggio brillante, un po' combinaguai ma senza dubbio adorabile, dunque, apprezzato da ogni tipo di spettatore.

Prima dell'exploit su Netflix delle ultime stagioni, Reynolds aveva costruito un già lunghissimo e solido curriculum fatto di pellicole di grande richiamo dei generi più diversi. Dalla commedia romantica al thriller, al film drammatico, all'horror, il quarantacinquenne attore, marito di Blake Lively con cui forma una delle coppie più amate dello star system, si è dimostrato sempre all'altezza dei ruoli offerti dai più quotati autori del cinema a stelle e strisce. Ma è con Deadpool di Tim Miller del 2016, cui ha fatto seguito una seconda pellicola nel 2018, che l'attore fa un vero e proprio salto: l'ottava pellicola sugli X-Men ottiene ottimi riscontri al box office dando vita a un nuovo culto tra i fan.



Il futuro con Shawn Levy, regista di The Adam Project approfondimento Blake Lively e Ryan Reynolds alla premiere di The Adam Project. FOTO Al nuovo traguardo professionale di Ryan Reynolds certamente ha contribuito il legame artistico con Shawn Levy, regista, attore e produttore canadese con cui ha lavorato in diverse produzioni prima di The Adam Project. Levy, del resto, può contare sul favore della piattaforma di streaming globale su cui ha già distribuito altri successi, primo fra tutti l'apprezzata serie tv Stranger Things che ha provato la validità di prodotti che rispondono al bisogno del pubblico di storie animate da un forte spirito di nostalgia. Ma la proficua collaborazione tra Shawn Levy e la sua star feticcio potrebbe regalare nuovi capitoli, tra cui il sequel di Free Guy - eroe per gioco, la cui sceneggiatura pare essere pronta, e quello di Deadpool su cui i Marvel Studios sono già al lavoro. Di recente, i media americani hanno discusso della possibilità che Levy entri a far parte del MCU, Marvel Cinematic Universe, con la sua prima regia ma questa è una possibilità ancora da verificare specie per gli impegni di Reynolds che è atteso per una lunga stagione di promozione della sua prossima commedia natalizia, Spirited con Will Farrell.