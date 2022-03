Ucraina, Jeremy Irons e Sinead Cusack per i rifugiati

La lista dei nomi del mondo dello spettacolo coinvolti in prima persona nel fronteggiare la crisi in Ucraina si allunga con l'aggiunta di altri due volti illustri del cinema mondiale. Jeremy Irons e sua moglie Sinead Cusack si sono impegnati personalmente in un evento benefico, una serata aperta al pubblico i cui proventi andranno interamente alle fondazioni e agli enti che si occupano del sostegno ai rifugiati in Europa . I ticket per partecipare all'evento che si terrà a Londra il 30 marzo a partire dalle 18:30 sono in vendita sul sito ufficiale di Eventbrite attraverso il quale è possibile fare anche donazioni aggiuntive per la causa.

La raccolta fondi di Londra con Irons, Cusack e Bellamacina

An Evening for Ukraine's Refugees, questo il nome scelto per l'evento londinese, vedrà la partecipazione degli attori Jeremy Irons, Sinead Cusack e Greta Bellamacina all'interno di una serata che ospiterà reading, dibattiti e momenti musicali eseguiti dal vivo dal Quartetto di violoncelli Kiva che suonerà per il pubblico l'inno nazionale ucraino di Julian Jacobson con un nuovo arrangiamento in mezzo ad un repertorio composto da altri brani.

La serata sarà animata dal dibattito sul tema del conflitto in Ucraina e della crisi dei profughi in Europa cui interverranno il giornalista britannico Misha Glenny, che vanta numerosi lavori in Russia negli anni della fine del blocco sovietico, e Sir Simon Schama, saggista, storico e docente alla Columbia University.

Il ricavato della serata aperta al pubblico sarà devoluto agli enti di beneficenza che si occupano dei rifugiati che fuggono dalle zone devastate dalla guerra in Ucraina dislocate in Polonia e in Moldavia offrendo loro cibo e assistenza. L'evento, cui si sono offerte di partecipare Irons con la moglie Cusack e Greta Bellamacina, trentunenne attrice nota al pubblico per il suo ruolo in Harry Potter e il calice di fuoco (2005), conosciuta anche ambito letterario per le sue poesie, è organizzato da The Convention che si impegnerà a raccogliere fondi per la Wonder Foundation; quest'ultima, con i suoi partner polacchi Panorama e Pontes, fornirà aiuti a lungo termine ad almeno seicento famiglie ucraine nel prossimo anno, occupandosi anche dell'alloggio per centoventicinque tra queste. Il supporto a lungo termine alle famiglie di rifugiati è finalizzato a un pieno inserimento di queste nella società polacca in termini di lavoro e istruzione.