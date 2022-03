Ambulance: nuovo trailer americano

Ambulance di Michael Bay è certamente uno dei titoli più attesi della stagione, specie per il pubblico americano che dovrà aspettare ancora qualche settimana per il debutto della pellicola al cinema. Il nuovo urban action thriller con protagonisti Jake Gyllenhaal ed Yahya Abdul-Mateen II ha già fatto la sua uscita in alcuni paesi europei tra cui l'Italia dove è in programmazione dal 23 marzo .

Il cast alla première a Parigi

Il cast di Ambulance, nuova opera super adrenalinica di Michael Bay, è stato al centro di una serata trionfale a Parigi. Alla speciale première francese gli attori sono stati accolti con grande entusiasmo, come dimostra una clip di poco più di un minuto di immagini montate dell'evento diffusa online da Universal Pictures Italia.

Tripudio di flash e di applausi per le tre star della pellicola, Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II ed Eiza González, che hanno salutato il pubblico in abito da sera, una versione certamente molto dissimile da quella offerta all'interno del film dove sono protagonisti di un'avventura folle e velocissima.

Come è noto dai dettagli della trama già diffusi da diverso tempo e dai corposi trailer disponibili già dallo scorso inverno, Ambulance descrive la fuga spettacolare di due uomini che hanno messo a segno una colossale rapina in banca a Los Angeles. Il colpo però va per il verso sbagliato e i due criminali si trasformano in fuggitivi pericolosi inseguiti da tutte le forze dell'ordine della città.



Ambulance, un action in stile Michael Bay

Ambulance offre uno spettacolo cinematografico che si svolge all'interno dei canoni dei precedenti successi di Michael Bay, autore apprezzato per aver diretto film d'azione in cui non mancano venature da commedia o thriller, una formula apprezzata dal pubblico al box office quanto dalla critica riscontrabile in tutta la sua lunga filmografia, da Bad Boys (1995) a 6 Underground (2019) passando per Pearl Harbor (2001) e il franchise Tranformers, composto da cinque film dal 2007 al 2017.

Anche qui, come ben sottolinea il nuovo trailer speciale realizzato per il pubblico americano, non mancano sequenze distensive che utilizzano un registro differente da quello prevalente nel film. Ne sono un esempio le scene in cui Gyllenhaal ed Yahya Abdul-Mateen II cantano la hit degli anni Ottanta Sailing di Christopher Cross stando alla guida del loro mezzo in una situazione di tensione.

Il trailer offre un assaggio della colonna sonora del film, in cui sono riproposti diversi classici internazionali tra cui California Dreamin' dei The Mamas & the Papas, costruita per aggiungere un retrogusto amaro a una storia fatta di personaggi dalla moralità ambigua.