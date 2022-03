20/25

I nuovi mostri, regia di Mario Monicelli, Dino Risi ed Ettore Scola (1977) 14 episosdi per un film che venne candidato agli Oscar come miglior film straniero. Ugo Tognazzi è protagonista di Ugo Tognazzi di L'uccellino della Val Padana, in cui è il manager di Orietta Berti, di Mammina, Mammone, in cui recita la parte del figlio di Nerina Montagnani e di Hostaria, in cui ingaggia con Vittorio Gassman un' epocale lotta in una trattoria a colpi di uova, trippa e pentole.