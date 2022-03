The Shining, Ben Stiller potrebbe portare il film a teatro

Cinema

Il 28 settembre 2001 debuttava nelle sale statunitensi la commedia satirica che da due decenni fa ridere e sorridere raccontando una storia fatta di modelli tonti, passerelle, ossessione per l'estetica e complotti mondiali. Dall'espressione 'Magnum' del protagonista all'iconica frase 'Bello bello in modo assurdo', ecco quello che c'è da sapere sulla pellicola

La storia ruota attorno a Derek Zoolander , che vuole lasciare il mondo della moda quando al suo rivale, Hansel , viene assegnato il premio di modello dell'anno. Ma nel bel mezzo della sua decisione, si ritrova coinvolto in un complotto per l'assassinio di un leader mondiale: lo stilista Jacobim Mugatu è stato infatti incaricato da alcuni famosi stilisti di assassinare il neoeletto primo ministro malese , colpevole di aver promesso la soppressione dello sfruttamento minorile nel suo Paese, fonte di grande risparmio per l'intero settore tessile

Iconica e famosa in tutto il mondo l’espressione usata da Derek Zoolander, interpretato da Ben Stiller, in una scena in cui si definisce “bello bello in modo assurdo”