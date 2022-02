Ben Stiller e Christine Taylor sono tornati insieme

Un riavvicinamento di famiglia

approfondimento

La convivenza forzata da elementi esterni ha fatto il resto, non solo riavvicinando la coppia, ma tutta la famiglia. L’attore ha infatti rivelato che la figlia Ella lo ha rimproverato per non essere stato presente durante l’infanzia: “È difficile da sentire perché ho rifatto gli stessi errori dei miei genitori. Non sono stato presente perché stavo cercando di realizzare i miei sogni. Ho sempre pensato che non sarei stato come loro”. Ben Stiller ha aggiunto di aver scoperto così qual è il segreto per far funzionare un matrimonio: “Penso che rispettiamo i modi in cui siamo simili e i modi in cui siamo diversi. E penso che, accettandolo, puoi davvero apprezzare di più qualcuno, perché non stai cercando di farlo cambiare per te. Una volta che lo accetti, risparmi molta energia. Se hai quel livello di fiducia con il tuo partner, sai che se sto dicendo: 'Non mi piace fare quella cosa', non sto dicendo: 'Non mi piaci tu'”.

Ben Stiller e Christine Taylor, la storia d’amore

Ben Stiller e Christine Taylor si sono incontrati nel 1999 durante lo show Heat Vision and Jack e dopo poco più di un anno si sono sposati, il 13 maggio 2000. Attori di successi, hanno recitato insieme in commedie cult come Zoolander e Palle al balzo - Dodgeball, Tropic Thunder e Zoolander 2, oltre che nelle serie Arrested Development e Curb Your Enthusiasm. Dopo due figli insieme e 17 anni di matrimonio, nel maggio 2017 hanno annunciato la loro separazione.