Biancaneve, incendio sul set

The Sun ha rivelato in esclusiva quanto dichiarato da un insider: “Parti del set hanno iniziato a prende fuoco e il cottage con il tetto di paglia ha cominciato a incendiarsi”

Incendio sul set del live-action con protagoniste Rachel Zegler e Gal Gadot ( FOTO ), rispettivamente nei panni della protagonista e della regina Grimilde. Nelle scorse ore il magazine The Sun ha riportato in esclusiva quanto avvenuto presso i Pinewood Studios.

La scenografia della pellicola, composta anche da materiali in legno, è stata vittima di un incendio che non ha fortunatamente causato feriti.

Un insider ha rivelato al magazine: “La voce è che un pezzo del set abbia preso fuoco per poi diffondersi nel resto del set”.

In seguito la fonte del The Sun ha dichiarato: “Alcune persone del team presenti in studio erano scossi ma hanno evacuato senza riportare ferite”.