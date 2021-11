Biancaneve e Wonder Woman, Gal Gadot condivide alcune fan art

Gli scatti pubblicati dall’attrice, prossimamente nei panni della regina Grimilde, hanno ottenuto più di un milione di like su Instagram

Nelle scorse ore Gal Gadot , classe 1985 , ha pubblicato alcune fan art sul profilo Instagram che conta più di sessantasette milioni di follower che seguono la sua vita tra backstage, impegni lavorativi e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari.

Wonder Woman è la pellicola che ha decretato la definitiva affermazione dell’ attrice a livello internazionale, Biancaneve rappresenta invece uno dei suoi progetti futuri più attesi da parte del pubblico.

Gal Gadot, il post su Instagram

Da un lato Wonder Woman, dall’altro la regina Grimilde, l’attrice (FOTO) ha condiviso alcune illustrazioni create dal pubblico che l’hanno immaginata nei panni di entrambi i personaggi.

Le fan art hanno immediatamente ottenuto numerosi consensi tanto da contare al momento più di un milione di like, queste le parole dell’attrice nella didascalia del post: “Grazie per tutte queste fantastiche opere d’arte. Non vedo l’ora di dar vita a questo personaggio affascinante”.