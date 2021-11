Biancaneve, Greta Gerwig a lavoro alla sceneggiatura

Secondo quanto riportato dal magazine The DisInsider, la regista di Piccolo Donne è stata coinvolta nella pellicola con Rachel Zegler e Gal Gadot

Nelle scorse ore The DisInsider ha annunciato in esclusiva la presenza di Greta Gerwig nella produzione della pellicola targata Disney.

Stando a quanto rilanciato poco fa dal magazine , Greta Gerwig sarà coinvolta come sceneggiatrice in uno dei film più attesi da parte del pubblico.

L’artista è reduce dal successo straordinario ottenuto con le pellicole Lady Bird e Piccole donne, entrambe candidate agli Academy Awards: la prima nelle categorie Miglior regista e Miglior sceneggiatura originale e la seconda in quella come Miglior sceneggiatura non originale.