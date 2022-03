La Stranezza, le prime immagini del nuovo film di Ficarra e Picone

Il duo palermitano ha mostrato a sorpresa una foto dal set dove sono in corso le riprese dell'ultimo lavoro di Roberto Andò in cui Toni Servillo interpreta il drammaturgo Luigi Pirandello

Gioia ed emozione per Salvo Ficarra e Valentino Picone , protagonisti di uno scatto inedito dal set de La Stranezza , film di Roberto Andò prossimamente al cinema. In un post, condiviso sul profilo Instagram ufficiale dei due attori, il duo mostra si mostra al pubblico con gli abiti di scena ma l'attenzione è rivolta all'ospite dello scatto, l'attore Toni Servillo che nella pellicola dà il volto a Luigi Piradello.

Ficarra e Picone: la foto con Toni Servillo

approfondimento

I migliori film da vedere a marzo 2022 in streaming e al cinema. FOTO

Sul set di Roberto Andò, apprezzato regista di opere come Viva la libertà (2013), l'entusiasmo è alle stelle, come prova uno degli ultimi post condivisi sui social da Ficarra e Picone, in posa sorridenti insieme a Toni Servillo, star de La Stranezza, la nuova pellicola prodotta da Bibi Film, Medusa Film e Rai Cinema, in collaborazione con Prime Video.

Nella foto, scattata in un momento di pausa tra una ripresa e l'altra, i due attori svelano ai fan l'ambientazione e l'aspetto dei loro personaggi, Onofrio Principato e Sebastiano Vella, due dilettanti alle prese con le prove di un nuovo spettacolo con la loro filodrammatica.

Ambientato nel 1920, il film racconta un momento della vita artistica e personale di Luigi Pirandello che, in viaggio in Sicilia, si imbatte nei due teatranti; l'incontro tra i tre uomini avrà esiti sorprendenti.