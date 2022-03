L’azienda, dopo aver annullato l’uscita dei film nelle sale, annuncia lo stop anche a “licenze di contenuti e prodotti, attività di Disney Cruise Line, riviste e tour del National Geographic, produzioni di contenuti locali e canali lineari”. In una nota, il colosso dell’intrattenimento ribadisce: “Continuiamo a impegnarci per i nostri colleghi in Russia e a lavorare con le nostre Ong partner per fornire aiuti urgenti e altra assistenza necessaria ai rifugiati” Condividi

Dopo lo stop all’uscita dei film nelle sale, Disney annuncia che “dato l’incessante attacco all'Ucraina e l'escalation della crisi umanitaria, stiamo prendendo provvedimenti per mettere in pausa tutte le altre attività in Russia”. Attività che - spiega l’azienda in una nota - includono “licenze di contenuti e prodotti, attività di Disney Cruise Line, riviste e tour del National Geographic, produzioni di contenuti locali e canali lineari” (UCRAINA: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - VIDEO).

La nota di Disney leggi anche Disney sospende la distribuzione dei film in Russia “Alcune di queste attività commerciali possiamo e le sospenderemo immediatamente. Altre, come i canali lineari e alcuni contenuti e licenze di prodotto, richiederanno tempo date le complessità contrattuali - si legge nella nota - Anche se sospendiamo queste attività, continuiamo a impegnarci per i nostri colleghi in Russia, che rimarranno impiegati (dell’azienda, ndr). E continuiamo a lavorare con le nostre Ong partner per fornire aiuti urgenti e altra assistenza necessaria ai rifugiati”.

Tutti gli stop delle major leggi anche Guerra Ucraina, l'orchestra di Kiev suona l'Inno alla Gioia a Maidan Il 28 febbraio Disney ha annunciato di aver sospeso l'uscita dei suoi film nei cinema russi in seguito "all'invasione non provocata dell'Ucraina e alla tragica crisi umanitaria": tra le pellicole sospese Turning Red di Pixar. Anche la Warner ha fatto marcia indietro sull'uscita di The Batman che avrebbe dovuto debuttare il 3 marzo nelle sale russe. La Sony ha stoppato Morbius con Jared Leto, atteso in Russia il 24 marzo, "alla luce dell'azione militare in corso in Ucraina, l'incertezza che ne deriva e la crisi umanitaria nella regione". Stessa presa di posizione per Universal, che non ha reso noti i titoli la cui distribuzione è stata sospesa, ma nella filiera ci sono il candidato agli Oscar Belfast che doveva debuttare in Russia il 10 marzo e poi The Bad Guys, Ambulance e Jurassic World Dominion. Per l'industria non è stata una scelta facile: la Russia è tra i maggiori box office globali con Spider-Man: No Way Home della Sony che aveva già guadagnato 44,5 milioni di dollari dal debutto in dicembre.