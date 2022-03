Film stasera in TV da non perdere mercoledì 9 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 9 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv

Seven Sisters, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Noomi Rapace e Willem Dafoe in una pellicola di fantascienza. In un futuro distopico, 7 sorelle gemelle vivono in clandestinità per non farsi scoprire dal Governo.

Seven Sisters, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Noomi Rapace e Willem Dafoe in una pellicola di fantascienza. In un futuro distopico, 7 sorelle gemelle vivono in clandestinità per non farsi scoprire dal Governo.

Film drammatico da vedere stasera in tv

Domani è un altro giorno, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Marco Giallini e Valerio Mastrandrea in un toccante film sul tema dell’amicizia. Un uomo torna a Roma per 4 giorni dopo la scoperta della malattia del suo amico.

Mothers and Daughters, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Susan Sarandon e un cast corale in un film su vari rapporti tra madre e figlia.

Invictus, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Morgan Freeman e Matt Damon nel film che racconta come Nelson Mandela cercò di unire bianchi e neri per la coppa del mondo di rugby del 1995.

Non odiare, ore 21:15 su Sky Cinema Per Te

Alessandro Gassman in un dramma premiato a Venezia. Un chirurgo ebreo lascia morire un uomo con una svastica tatuata sul corpo, venendo poi travolto dai sensi di colpa.

Film commedia da vedere stasera in tv

Borat, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Sasha Baron Cohen intrepreta un giornalista kazako che cerca di inseguire il sogno americano.

Un Paese quasi perfetto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Fabio Volo, Silvio Orlando e Miriam Leone in una commedia. Tre amici decidono di aprire un borgo per risollevare le sorti di un paesino della Basilicata.

We Want Sex, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Sally Hawkins in una commedia ispirata alla storia vera di un gruppo di operaie inglesi che protestarono contro la discriminazione sessuale.

Film di azione da vedere stasera in tv

I corrotti – The Trust, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Nicolas Cage ed Elijah Wood in un thriller d’azione. Due poliziotti si impossessano di una cassaforte ma vengono travolta da una spirale di violenza.

Film western da vedere stasera in tv

C’era una volta il West, ore 21:15 su Sky Cinema Sergio Leone

Henry Fonda e Claudia Cardinale in uno dei capolavori del grande regista italiano Sergio Leone.

Film fantasy da vedere stasera in tv

Le streghe, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Anne Hathaway protagonista di un adattamento cinematografico di un classico d’infanzia. Un orfano finisce per ritrovarsi nel bel mezzo di un raduno di streghe.

Film thriller da vedere stasera in tv

In ostaggio, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Robert Redford, Willem Dafoe ed Helen Mirren in un film tratto da una storia vera. Un uomo d’affari viene rapito dal suo ex socio.

I programmi in chiaro

18 regali, ore 21:25 su Rai 1

Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli ed Eduardo Leo in un film ispirato a una vicenda reale.

Un’ora sola vi vorrei, ore 21:20 su Rai 2

Enrico Brignano in uno spettacolo a tema festivo su svariati temi, dalla musica all’attualità.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4

Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

Più forti del destino, ore 21:20 su Canale 5

Giulia Bevilacqua, Laura Chiatta e Loretta Goggi in una fiction in costume basata su fatti realmente accaduti.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7

Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Bruno Barbieri – 4 Hotel, ore 21:30 su TV8

Lo chef Bruno Barbieri mette alla prova 4 gestori di hotel in giro per l’Italia per scoprire il migliore, regione per regione.

Mr. & Mrs. Smith, ore 21:25 su Nove

Brad Pitt e Angelina Jolie in una commedia d’azione. Due coniugi scoprono di essere entrambi due spietati killer.