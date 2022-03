Agent Game, il trailer dell'action movie con Mel Gibson

È in arrivo l’8 aprile il nuovo spy action-thriller Agent Game diretto da Grant S. Johnson e sceneggiato da Mike Langer e Tyler W. Konney. Tra le star del cast troviamo il sessantaseienne Mel Gibson, vera icona dei film d’azione anni ’80/’90. L’attore, protagonista di pellicole di successo come i 4 capitoli di Arma Letale, Due nel Mirino e Signs, torna nei panni di Olsen, uno dei personaggi principali del film.

La sinossi di Agent Game

Nonostante il film sia indipendente, il cast è molto nutrito e la presenza di Mel Gibson lo rende appetibile per i tanti fan, più o meno giovani, dell’attore.

Ecco la trama ufficiale, pubblicata a corredo del trailer:

Harris (Dermot Mulroney) è un agente della CIA incaricato della gestione degli interrogatori considerati scomodi in Paesi che permettono l’utilizzo di metodi poco ortodossi. Proprio uno di questi interrogatori finisce male ed Harris viene messo nel mirino per l’estradizione. Qualcosa, in tutta questa storia, non torna e anche la squadra che dovrebbe trattenere l’agente inizia a insospettirsi. Solo una cosa è sicura: il superiore di Harris, Olsen (Mel Gibson), sa molte più cose di quelle che dice di conoscere. Per riuscire a salvarsi Harris dovrà riuscire a sbrogliare la matassa di un grande intrigo internazionale.

Per Mel Gibson il 2022 è un anno fortunato: oltre a Agent Game, l’attore sarà nel cast del film Omicidio a Los Angeles, di Tim Kirby.