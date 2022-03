Omicidio a Los Angeles, la recensione del film Sky Original

Lunedì 7 marzo su Sky Cinema appuntamento con la prima visione assoluta della frizzante action-comedy con Charlie Hunnam, Mel Gibson, Lucy Fry e Morena Baccarin Condividi

L'appuntamento è lunedì 7 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand: arriva in prima visione assoluta Omicidio a Los Angeles. Al principio pare di trovarsi nel bel mezzo di un documentario ambientalista militante tipo Una scomoda verità con Al Gore, tutto teso a dimostrare i danni irreversibili del riscaldamento globale e del cambiamento climatico. Davanti ai nostri occhi scorrono infatti immagini bucoliche commentate dal voice over di un notiziario che ci informa che le risorse del pianeta si tanno esaurendo, e che se agissero tutti come la popolazione degli Stati Uniti - che pur essendo pari al 5 per cento di quella mondiale consuma il 30 per cento delle sue risorse - servirebbero 5 pianeti. È solo il prologo vagamente straniante del film, utile a costruire il set-up del protagonista: Charlie Waldo un poliziotto di Los Angeles che ha lasciato il servizio per espiare una colpa tragica, e che vive perciò nei boschi californiani in totale solitudine. Un eroe letterario frutto delle fatiche del romanziere newyorkese Howard Michael Gould, protagonista di ben due suoi libri, Last Looks (da cui è stato tratto il nostro film) e il sequel Below the Line; due “mystery novels” che si innestano nella tradizione neo-noir alla James Ellroy.

UN GIALLO-NOIR CALIFORNIANO PER CHARLIE HUNNAM approfondimento Omicidio a Los Angeles, il film in prima tv assoluta su Sky Waldo è interpretato dall’attore britannico Charlie Hunnam, che è l’anima di un film di cui è anche produttore esecutivo. Nei chiaroscuri che riverberano tra il fogliame del suo “buen retiro” campestre, la macchina da presa lo scopre mentre svolge le attività quotidiane di quel suo dorato esilio forzato. Avendo rinunciato per penitenza a tutte le bellurie del consumismo, vive in una roulotte riscaldata dai pannelli solari, quasi come il Captain Fantastic di Viggo Mortensen; vive allo stato brado facendo yoga e leggendo libri su un kindle mentre galleggia su un lago, dove lo scova la cinepresa che esalta la sua spudorata bellezza di divinità pagana. Si tratta dello stesso attore giunto alla fama grazie alla serie tv Sons of Anarchy o alla versione by Guy Ritchie di Re Artù (King Arthur - Il potere della spada), nei quali la sua fisicità preponderante fa premio su tutto il resto. Lo stesso attore, insomma, che la rivista “Elle Girl” ha inserito al nono posto nella classifica dei cento uomini più sexy del mondo. Si insiste su questi aspetti, apparentemente secondari, perché Omicidio a Los Angeles è uno di quei film che si apprezzano proprio per come è capace di sfruttare, smaccatamente, la forza immortale dei luoghi comuni, il potere iconico delle maschere. E così, questo maverick colla faccia d’angelo, questo loser a metà strada tra un figlio dei fiori e un hipster è già, nella sua bellezza à la Brad Pitt e nel suo outfit studiato (barba lunga leonina, look casual & cool stile The Snatch – Lo strappo, cappellino sulle ventitré come quello che portava il Popeye Doyle de Il braccio violento della legge), una sineddoche del film.