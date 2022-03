Edward mani di forbice, la casa originale del film è in vendita

L'abitazione che è stata utilizzata come location per il film cult diretto da Tim Burton nel 1990 è sul mercato. Il prezzo è notevole: 700.000 dollari. Situata a Lutz, in Florida, la casa è stata acquistata due anni fa per 230.000 dollari dall'attuale proprietario, che però ha trovato un modo per renderla più accattivante: l’ha riempita di cimeli e di memorabilia della pellicola interpretata in quella stessa casa da Johnny Depp

Condividi

La casa in cui è stato girato Edward mani di forbice è in vendita: l'abitazione che è stata utilizzata come location per il film cult diretto da Tim Burton nel 1990 è sul mercato. Tuttavia il prezzo è abbastanza elevato: si parla infatti di 700.000 dollari, non si sa se trattabili o meno…



Situata a Lutz, in Florida, la casa è stata acquistata due anni fa per 230.000 dollari dall'attuale proprietario, che si chiamerebbe Joey Klops secondo il magazine statunitense Deadline e invece Joey Licalzi secondo People…



Il Tampa Bay Times riporta i nomi di Joey Licalzi e di sua moglie Sharon Licalzi…



Chiamiamolo solo Joey, per non sbagliare. Joey e consorte hanno trovato un modo per rendere la casa ancora più accattivante: l’hanno riempita di cimeli e di memorabilia della pellicola interpretata in quella stessa abitazione da Johnny Depp. E ora la rivendono a un prezzo di tre volte tanto.



Chi si aggiudicherà l'immobile situato a Lutz, appena fuori Tampa, si porterà a casa (anzi: li troverà già dentro casa) anche tutti i cimeli a tema. Compresi nel prezzo, chiaramente.



In pratica l’abitazione è un enorme tributo alla pellicola e, secondo People, “la coppia ha trasformato sezioni della casa in un museo gratuito, rendendo omaggio al film e offrendo proiezioni e tour ai fan”.



Potete guardare tutta la casa di Edward mani di forbice nel video che trovate in fondo a questo articolo, creato e pubblicato da Tampa Bay Times.



La casa

approfondimento Johnny Depp: i personaggi più famosi interpretati dall'attore. FOTO Per chi fosse interessato a livello immobiliare, sappia che la casa è composta da tre camere da letto e due bagni.



Joey, l'attuale proprietario, non solo si è premurato di riempirla di memorabilia del film ma ha pure rinnovato lo spazio, buttando giù pareti e quant'altro, al fine di rendere l'abitazione ancora più vicina a quella usata come location nel film. Anche i dettagli decorativi non sono stati sottovalutati, tutt'altro: troverete ad esempio la carta da parati con i funghetti a decorare la cucina, una wallpaper che è stata aggiunta dal proprietario e da sua moglie poiché si rivela esattamente uguale a quella vista sullo schermo (di cui un pezzetto originale è appeso a una porta, con una targhetta con scritto “real movie wallpaper”). Invece gli armadietti e i controsoffitti sono proprio quelli originali, visibili nel film e mai toccati dai proprietari che si sono susseguiti in questi trentadue anni. Il cortile anteriore, un tempo spoglio, adesso invece è costellato di esemplari di arte topiaria (si tratta di una branca del giardinaggio che consiste nel potare alberi e arbusti per dargli una forma geometrica diversa da quella che naturalmente assumerebbe la pianta. Il motivo di questa scelta da parte dei proprietari della casa? Chiaramente è un ulteriore tributo al film: ricordiamo che Edward, infatti, incomincia a servirsi delle sue mani dotate di lame affilate per potare in maniera squisitamente e artisticamente ornamentale le siepi e gli alberi del quartiere).



C'è addirittura un manichino del personaggio interpretato da Depp, Edward, a grandezza naturale, anch'esso situato nella zona giorno.



La casa è stata messa in vendita mercoledì scorso, il 2 marzo 2022. Non sappiamo se nei piani dell'ingegnoso Joey ci sia magari quello di proporla allo stesso Johnny Depp oppure a Tim Burton… Vi terremo aggiornati (!).



La casa è attualmente seguita dall'agente del Century 21, Megan Hartnell, che la descrive come un "santuario di Edward mani di forbice unico nel suo genere!”, come riporta People.



“Cimeli e oggetti da collezione sono esposti alle pareti e nelle custodie in tutto lo spazio abitativo principale, che sfoggia anche un finto albero di Natale viola con decorazioni a tema Mani di forbice. E, per completare l'omaggio, in cucina si può trovare un Edward a grandezza naturale”, scrive Charmaine Patterson nel suo articolo su People.



Aggiungendo che la proprietà include anche un sistema di sicurezza, una TV LG da 75 pollici e un cortile recintato.



Il legame profondo tra il proprietario della casa e il film

approfondimento Tim Burton e Johnny Depp: storia di un amore cinematografico People non solo riporta un cognome del proprietario diverso rispetto a Deadline ma offre anche qualche dettaglio in più. E ben più succulento…



“La casa di Lutz, in Florida, protagonista del film di Tim Burton del 1990 è stata acquistata da Joey Licalzi e sua moglie nel 2020. Ma la coppia non era soltanto fan del classico cult. Joey aveva un legame personale con il film: era un lavapiatti sul set, secondo il notiziario locale WFLA. Era impiegato in un Denny's locale quando è stato contattato per offrire i suoi servizi da un produttore, secondo il Tampa Bay Times”, scrive Charmaine Patterson sull'articolo pubblicato su People.



Di seguito potete godervi un tour immobiliare completo, guardando l'intera casa di Edward mani di forbice nel video creato e pubblicato da Tampa Bay Times.