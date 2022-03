Barbie, Ariana Greenblatt nel film con protagonista Margot Robbie

Cinema

Lanciata da 'The Wolf of Wall Street' di Scorsese, l'attrice australiana, nata il 2 luglio 1990, si è poi conquistata critica e botteghino con film come 'Suicide Squad', 'Tonya', 'C'era una volta a Hollywood' e 'Bombshell'. Fino a diventare la protagonista del reboot di 'Pirati dei Caraibi'

Nel 2013 ha ricevuto l'attenzione internazionale con il ruolo di Naomi Lapaglia nel film biografico The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese. Robbie è in seguito apparsa nei film Focus - Niente è come sembra (2015) e The Legend of Tarzan (2016), nel ruolo della regina Elisabetta I in Maria regina di Scozia (2018) e di Sharon Tate in C'era una volta a... Hollywood (2019)