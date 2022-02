The Killer, al via le riprese del film con Michael Fassbender

Il nuovo lungometraggio di David Fincher, prodotto e distribuito da Netflix, è l’adattamento cinematografico del graphic novel dello scrittore francese Alexis Nolent Condividi

È ufficiale: le riprese del thriller The Killer, che vedrà lavorare per la prima volta insieme David Fincher e Michael Fassbender, sono cominciate a Chicago. Il lungometraggio, prodotto e distribuito da Netflix, sarà girato in diverse location, tra cui Parigi e la Repubblica Dominicana.

Le riprese erano già iniziate a novembre del 2021, al di fuori degli Stati Uniti. Conclusi i lavori a Chicago, indicativamente verso il 17 di marzo, la troupe si dirigerà a Los Angeles, per girare alcune scene in cui non è prevista la presenza degli attori principali.

The Killer, la sinossi approfondimento I migliori film di Michael Fassbender La pellicola, prodotta e distribuita da Netflix, è stata scritta dallo sceneggiatore Andrew Kevin Walker che, proprio insieme a Fincher, ha lavorato per successi planetari come Fight Club e Seven. Il film, adattamento dell’omonimo lavoro letterario di Alexis Nolent, è incentrato sulla storia di uno spietato sicario, interpretato da Michael Fassbender. L’uomo sta attraversando una vera e propria crisi esistenziale ed è letteralmente schiacciato dai sensi di colpa, in un mondo completamente privo di moralità. The Killer vedrà il grandissimo ritorno dell’acclamata coppia Walker - Fincher, che non ha più lavorato insieme in maniera diretta dal 1995, anno in cui Seven uscì nelle sale cinematografiche con il cast stellare formato da Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey e Gwyneth Paltrow. Ad oggi non si conosce ancora la data di uscita, ma è ipotizzabile l’arrivo sulla piattaforma Netflix verso la fine del 2022 o l’inizio del 2023 (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Michael Fassbender nei panni di un feroce assassino per Netflix approfondimento The Killer, Tilda Swinton nel film con Michael Fassbender L’attore, sposato dall’ottobre 2017 con la collega Alicia Vikander, ci ha abituati all’interpretazione di ruoli difficili ed enigmatici già da tempo. Basti pensare al Brandon Sullivan di Shame, oppure al Carl Gustav Jung di A Dangerous Method e ancora al ruolo del detective Harry Hole in L’uomo di neve. Per l’attore The Killer è la prima vera collaborazione con Netflix, mentre Fincher ha all’attivo numerose produzioni, prima fra tutte la riuscitissima serie “Mindhunter”. Il regista ha tirato fuori dal cilindro anche un film con Gary Oldman, Mank, candidato ai SAG Awards, ai Golden Globe e agli Oscar. Fincher, che ben si sposa con i budget milionari e la libertà creativa concessagli dal colosso di streaming, aveva già tentato di portare sugli schermi il fumetto di Nolent nel 2007, ma il tentativo con la Paramount Pictures era sfumato. A dicembre dello scorso anno il produttore americano, nonché capo del dipartimento cinematografico di Netflix, Scott Stuber ha dichiarato: “Sono entusiasta per questo progetto. Fassbender è un attore affascinante e divertente e ha tutte quelle caratteristiche che vorresti far emergere in un film. Dal canto suo, Fincher è un regista abile nel far risaltare il talento degli attori con cui lavora, spingendoli a fare del loro meglio. La combinazione ci rende elettrizzati. The Killer è nel pieno delle riprese e sarà un lungometraggio provocatorio e davvero molto interessante.”