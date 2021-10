Un'antologia di documentari sul cinema

Si annuncia interessante e particolarmente ambizioso il nuovo lavoro targato Netflix realizzato da David Fincher. I pochi secondi che compongono il teaser di “Voir”, disponibili in rete, non fanno altro che aumentare la curiosità sul progetto che viene descritto come “una serie documentario di approfondimenti visivi che celebrano il cinema, dalla mente di uno dei maestri moderni nell’arte filmica”. La breve anteprima mostra un occhio in primissimo piano ed è proprio la visione, e quello che affascina lo spettatore dell'esperienza del film, l'oggetto di questo nuovo show che sicuramente avrà l'attenzione dei cultori della settima arte. Non è un caso, infatti, che la prima proiezione dei documentari, che avranno durata variabile dai dieci ai trenta minuti, sarà fatta all'Afi Fest, in programma dal 10 a 14 novembre a Los Angeles presso il prestigioso American Film Institute. “Voir” non ha ancora una data di uscita ma sarà disponibile su Netflix e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick