Festival Bridges, annullata presenza dei registi ucraini a Bruxelles

I tre registi ucraini che avrebbero dovuto partecipare a un festival del cinema in programma al Bozar di Bruxelles hanno annullato la loro presenza. Lo ha annunciato l'organizzazione del festival Bridges, spiegando che "vista la situazione attuale in Ucraina, i tre registi non sono in grado di viaggiare", ma le proiezioni dei loro film sono comunque confermate per oggi e domani. Si tratta della quinta edizione di Bridges: East of West Film Days. "Ogni anno – spiega il Bozar - il festival celebra la produzione cinematografica dell'Europa dell'Est per incoraggiare gli scambi artistici con queste aree, spesso trascurate". Proprio per oggi e domani era prevista una sessione dedicata al cinema ucraino, nei giorni in cui gli occhi del mondo sono puntati su quel Paese per ragioni tragiche.