Studio 666, il trailer del film con i Foo Fighters

Sta per debuttare al cinema la prima horror comedy con protagonisti e produttori i Foo Fighters. Studio 666 arriva nelle sale il 25 febbraio e racconta cosa succederebbe al frontman se con la sua band decidesse di suonare in una casa infestata da forze maligne. Ecco il trailer ufficiale Condividi

Nuovo trailer in arrivo per la spaventosamente divertente horror comedy dei Foo Fighters che vede per la prima volta alla recitazione lo stesso Dave Grohl insieme agli altri componenti della band. In arrivo il prossimo 25 febbraio nelle sale, si intitola Studio 666 e racconta quali sarebbero le conseguenze sulla decisione – della storica rock band statunitense – di affittare come sala prove una magione infestata da mostri, fantasmi e altre forze malvagie che finirebbero per impadronirsi del frontman Grohl.

Studio 666 è il nuovo film con i Foo Fighter approfondimento I Foo Fighters hanno pubblicato un singolo heavy metal I Foo Fighters hanno scelto Studio 666 come titolo del nuovo film che li vede in veste di protagonisti e produttori, il numero per antonomasia dedicato alle forze diaboliche ed oscure. Una commedia horror che vuole far ridere il telespettatore a suon di scene splatter ed irriverenti che vedono David Grohl impossessato da forze maligne dopo aver scelto di suonare con la sua band in una casa infestata da fantasmi e mostri. Il trailer ufficiale della pellicola che sarà vietata a un pubblico di minori, è stato presentato rigorosamente in Red Band con una breve introduzione di Dave Grohl e degli altri componenti dei Foo Fighters, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett e Rami Jaffee.