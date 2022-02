Here:Tom Hanks,Robert Zemeckis e Eric Roth di nuovo insieme in un film

Il magico trio che sta dietro a una delle pellicole di maggior successo della storia di Hollywood dei giorni nostri torna a collaborare per l'adattamento dell'omonima graphic novel di Richard McGuire. Lo rivela il magazine statunitense Deadline, sottolineando la grande differenza tra il blockbuster del 1994 e il nuovo film: Here sarà ambientato in un’unica stanza

Tom Hanks, Robert Zemeckis ed Eric Roth tornano di nuovo insieme dopo Forrest Gump: lo fanno per il film Here, adattamento dell'omonima graphic novel di Richard McGuire.



La notizia arriva dal magazine statunitense Deadline, che annuncia che il magico trio a cui si deve una delle pellicole di maggior successo della Hollywood dei giorni nostri tornerà a collaborare per un nuovo progetto.

Ricordiamo che i tre nomi messi a titolo sono stati tutti premiati con l'Oscar per il capolavoro uscito nel 1994, il che aumenta non poco l'hype per questa nuova fatica cinematografica.



Roth e Zemeckis hanno scritto insieme la sceneggiatura, a quattro mani, e la storia che vedremo portare sullo schermo sarà molto diversa rispetto a quella di Forrest Gump. Il motivo? Here è ambientato in un'unica stanza.



La graphic novel a cui si ispira, infatti, narra le vite di coloro che abitano in una determinata stanza, passando al setaccio le esistenze dei vari inquilini nel corso degli anni. La similitudine con Forrest Gump sta nell'arco temporale molto dilatato che la pellicola copre, in questo caso andando a raccontare dal passato remoto fino al lontano futuro.



Here, COSA SAPPIAMO

approfondimento Forrest Gump, 7 curiosità sul film con Tom Hanks Here sarà prodotto dalla società di produzione Playtone di Tom Hanks e Gary Goetzman in collaborazione con la società di produzione di Robert Zemeckis, Imagemovers.



Si rivela già un progetto notevole poiché dal 1994 a oggi non si era più visto un film con quella “santa trinità” dello spettacolo formata da Tom Hanks, Robert Zemeckis ed Eric Roth.



Mentre il regista e il divo hanno collaborato a più riprese dopo l'ultimo ciak di Forrest Gump - come nel film Cast Away (per il quale Tom Hanks è stato anche nominato all'Oscar come miglior attore), in Polar Express e nel Pinocchio di prossima uscita, il remake live-action della versione Disney del romanzo di Carlo Collodi (in cui vedremo Hanks calarsi nei panni di Geppetto), questa è la primissima volta che alla coppia director-star si unisce anche Roth, lo sceneggiatore di Forrest Gump. Vista la portata epocale di questa nuova fatica cinematografica, è ovvio che studios e piattaforme di streaming stiano sgomitando per accaparrarsi il progetto. L'asta deve ancora incominciare ma dovrebbe essere inaugurata a breve, come rivela Collider.



Eric Roth, colui a cui dobbiamo la sceneggiatura di Forrest Gump (liberamente ispirata all'omonimo romanzo di Winston Groom del 1986) si occuperà quindi anche dell'adattamento di questo fumetto, uscito nel 2014.

Dopo trent'anni, il dream team di Forrest Gump tornerà quindi a farci sognare.



La graphic novel a cui si ispira il film

approfondimento Morto Winstom Groom, autore del romanzo 'Forrest Gump' Here è una graphic novel che è stata acclamata da pubblico e critica.

Racconta di una stanza, descrivendone tutte le persone che tra quelle pareti passano nel corso di un lungo periodo di tempo. La trama approfondisce le vite degli inquilini di quella camera, costruendo un impianto narrativo che ha come massima protagonista proprio la stanza.

Here di Richard McGuire originariamente era nata come un fumetto di sei pagine, uscito nel 1989. Nel 2014 è stato ripubblicato in una versione estesa, diventando una graphic novel.

Alla base dell'esperimento letterario di Here c'è qualcosa di non troppo dissimile dall'esperimento narrativo di Forrest Gump: entrambi infatti coprono un periodo di tempo lunghissimo, soffermandosi su storie interconnesse di svariati personaggi. Tuttavia se Forrest Gump correva lungo un periodo di circa trent'anni, questo nuovo progetto abbraccerà un arco temporale ben più lungo, secondo le prime indiscrezioni e basandoci sulla trama delle pagine del fumetto da cui è tratto.



Forrest Gump

approfondimento Da "Forrest Gump" a "The Post", i 63 anni di Tom Hanks Benché Forrest Gump non abbia certo bisogno di presentazioni, questo film è stato quello che si suol dire un asso pigliatutto agli Oscar.

Roth, Hanks e Zemeckis si sono portati a casa tutte le statuette nelle categorie miglior sceneggiatura non originale, miglior attore protagonista e miglior regia, inoltre la pellicola è stata premiata anche come miglior film.



Eric Roth è stato candidato all'Oscar ben 7 volte, l'ultima delle quali è stata annunciata quest'anno, per la sua sceneggiatura adattata del film Dune di Denis Villeneuve.



L’agenda fittissima di Tom Hanks

approfondimento Baz Luhrmann parla di Tom Hanks nel biopic Elvis Nell'ultimo periodo Tom Hanks ha un'agenda professionale a dir poco fitta.

L'attore è uno dei protagonisti dell'attesissimo biopic su Elvis firmato Baz Luhrmann, in cui interpreta il manager del re del rock'n'roll.



Anche Asteroid City di Wes Anderson, A Man Called Otto (remake di A Man Called Ove) e Pinocchio diretto da Robert Zemeckis sono i prossimi titoli che si aggiungeranno alla già lunghissima filmografia del divo.

Recentemente Tom Hanks ha lavorato in Finch, Greyhound, News of the World ed

è apparso con un cameo in Borat - Seguito di film cinema (2020).