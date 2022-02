Film stasera in TV da non perdere sabato 19 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 19 febbraio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film romantico da vedere stasera in tv



Eiffel, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Appassionante film romantico con Emma Mackey e Romain Duris. L’incontro con una donna amata in passato ispira Gustave Eiffel nella costruzione del suo capolavoro.

Film drammatico da vedere stasera in tv



The way back, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Jim Sturgess, Colin Farrell ed Ed Harris nella storia di alcuni uomini che evadono da un lager siberiano.

The Conspirator, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Robert Redford dirige James McAvoy e Robin Wright in un dramma storico. Un giovane avvocato difende una donna accusata di aver ucciso Lincoln.

Film commedia da vedere stasera in tv



Il tuttofare, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Sergio Castellitto in un film del 2018. Un giovane vuole diventare avvocato ma andrà incontro a mille peripezie.

La sposa fantasma, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Paul Rudd ed Eva Longoria in una commedia soprannaturale. Un ragazzo cerca di comunicare con la fidanzata morta ma si innamora della medium che ha ingaggiato.

Un milione di modi per morire nel West, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia con Seth McFarlane e Charlize Theron. Una donna spericolata aiuterà un uomo mite a riscattarsi.

Il tuttofare, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Film di azione da vedere stasera in tv



I tre moschettieri, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Luke Evans e un cast stellare per l’ennesima rivisitazione cinematografica di questo avventuroso classico.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Voyagers, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Tye Sheridan, Lily-Rose Depp e Colin Farrell in uno sci-fi movie. In un futuro in cui il mondo è preda del riscaldamento globale, 30 ragazzi vengono coinvolti in una missione spaziale.

Film di animazione da vedere stasera in tv



Bigfoot Family, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Seconda avventura del film di animazione sul Bigfoot e sul “figlio” Adam.

Film thriller da vedere stasera in tv



Ogni cosa è segreta, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Diane Lane, Elizabeth Banks e Dakota Fanning in un thriller. Una detective deve risolvere il caso di una bambina scomparsa.

Film musicale da vedere stasera in tv



Crescendo - #makemusicnotwar, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Il conflitto arabo-israeliano raccontato dal punto di vista di un direttore d’orchestra di musicisti israeliani e palestinesi.

I programmi in chiaro



Affari Tuoi – Formato famiglia, ore 20:30 su Rai 1

Amadeus conduce una nuova edizione del noto game show con i pacchi.

FBI, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv creata da Dick Wolf con Sela Ward e Jeremy Sisto.

Insider- Faccia a faccia con il crimine, ore 21:20 su Rai 3

Roberto Saviano in un programma in cui entrerà in contatto con ex membri di organizzazioni criminali.

Casino Royale, ore 21:20 su Rete 4

Daniel Craig nella sua prima avventura come nuovo agente 007, James Bond.

C’è posta per te, ore 21:20 su Canale 5

Maria De Filippi torna con C’è posta per te, format televisivo che aiuta il confronto tra persone tramite l’espediente della posta.

GGG – Il grande gigante gentile, ore 21:20 su Italia 1

Adattamento da parte di Steven Spielberg del romanzo di Roald Dahl, con Mark Rylance. Una bambina stringe amicizia con un gigante.

Eden – Un pianeta da salvare, ore 21:20 su La7

Licia Colò attraversa alcuni dei posti più sensibili e belli del pianeta ma anche quelli più a rischio.

Red Zone – 22 miglia di fuoco, ore 21:30 su TV8

Mark Wahlberg e John Malkovich in un film d’azione. Un agente CIA deve trovare un testimone e scortarlo prima che il suo nemico possa ucciderlo.

Cercando Elisa – Il delitto Claps, ore 21:25 su Nove

Approfondimento sull’omicidio di Elisa Claps, i cui resti vennero ritrovati 17 anni dopo la morte.