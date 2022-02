Sonic 2, il nuovo poster del film con tutti i personaggi

Paramount Pictures ha diffuso un nuovo manifesto per la pellicola in arrivo in Italia il 7 aprile. Diffuse anche quattro immagini ufficiali Condividi

Paramount Pictures ha pubblicato il nuovo poster di Sonic 2, film in arrivo in Italia il 7 aprile. Si tratta di un manifesto che certamente solleticherà la nostalgia degli amanti del videogame lanciato dalla SEGA negli anni '90. Al suo interno, infatti, si trovano i personaggi principali della saga: Sonic, naturalmente, in primo piano, e con lui il suo storico antagonista, il Robotnik, interpretato come nel primo capitolo della saga cinematografica da Jim Carrey.

Nuovi alleati e nemici Accanto a Sonic, però, si trovano anche altri due personaggi molto amati dai gamer: si tratta dell'alleata Tails, una volpe con due code che fa roteare vorticosamente come fossero un'elica per potersi alzare in volo, e del rivale Knuckels, un echidna rosso, perfetta nemesi del riccio blu elettrico. All'interno del poster compaiono anche i due alleati in carne ed ossa di Sonic nel film: Tom Wachowski e Maddie Wachowski

SONIC 2, IL CAST Nel cast di Sonic 2, oltre al già citato Jim Carrey, a James Marseden (Tom Wachowski) e Tika Sumpter (Maddie Wachwoski), compaiono anche i doppiatori Ben Schwartz (Sonic), Colleen O'Shaughnessey (Tails) e Idris Elba (Knuckles), ultima star a unirsi al cast della saga.