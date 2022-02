Film stasera in TV da non perdere mercoledì 16 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 16 febbraio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



Codice Karim, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Action italiano con Mohamed Zouaoui, Valentina Cervi e Stella Egitto. Un siriano fugge dalla guerra e torna in Italia per collaborare come infiltrato.

Codice Karim, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Action italiano con Mohamed Zouaoui, Valentina Cervi e Stella Egitto. Un siriano fugge dalla guerra e torna in Italia per collaborare come infiltrato.

Lara Croft: Tomb Raider, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Primissimo adattamento del noto videogioco con Angelina Jolie come protagonista.

Film drammatico da vedere stasera in tv



La corrispondenza, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Giuseppe Tornatore alla regia dell’adattamento di un suo romanzo con protagonisti Jeremy Irons e Olga Kurylenko.

Profumo – Storia di un assassino, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Ben Whishaw e Alan Rickman in un film tratto da un famoso romanzo. Un efferato assassino vuole plasmare il profumo perfetto grazie all’odore delle ragazze da lui uccise.

Endless, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Teen movie in un cui una ragazza perde il suo fidanzato e si convince che lui la stia contattando dall’Aldilà.

Mondocane, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Alessandro Borghi in un film ambientato in un’Italia. Due ragazzi vogliono entrare in una gang.

Film commedia da vedere stasera in tv



Questione di karma, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Elio Germano e Fabio De Luigi in una commedia. Un ragazzo facoltoso viene convinto da un guru che il padre si sia reincarnato in un truffatore.

Bugiardo Bugiardo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Jim Carrey è un avvocato che per un desiderio del figlio non riesce a dire più bugie.

Forrest Gump, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Straordinario classico con Tom Hanks. Forrest Gump è un ragazzo problematico che però riuscirà a vivere un’esistenza incredibile.

La fine del mondo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia corale con protagonisti principali Nick Frost e Simon Pegg. Alcuni amici vengono coinvolti in un’invasione aliena.

Film thriller da vedere stasera in tv



40 carati, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Sam Worthington in un thriller nel quale un uomo minaccia di buttarsi da un palazzo. Ma il suo piano è più grande.

I programmi in chiaro



Ero in guerra ma non lo sapevo, ore 21:25 su Rai 1

Film tv con Francesco Montanari, adattamento di un romanzo.

The Good Doctor, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv con protagonista Freddie Highmore che interpreta un giovane dottore con disturbi dello spettro autistico e sindrome del Savant.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Michelle Impossible, ore 21:20 su Canale 5

Michelle Hunziker alla conduzione di uno show che la vede protagonista assoluta.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7

Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Bruno Barbieri – 4 Hotel, ore 21:30 su TV8

Lo chef Bruno Barbieri mette alla prova 4 gestori di hotel in giro per l’Italia per scoprire il migliore, regione per regione.

What Women Want – Quello che le donne vogliono, ore 21:25 su Nove

Mel Gibson ed Helen Hunt in una commedia. Un uomo acquisisce fortuitamente la capacità di leggere la mente delle donne.