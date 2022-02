Il Signore degli Anelli, l'anime uscirà nel 2024. Prima concept art

I fan dell'universo ideato da J.R.R.Tolkien stanno vivendo un buon momento, ora che i tanto attesi progetti legati a Il Signore degli Anelli cominciano a prendere corpo. New Line Cinema ha diffuso sui suoi profili social ufficiali, il primo concept art del film animato The War of the Rohirrim , realizzato insieme a Warner Bros. Animation. L'opera, che sarà un film d'animazione, sarà pronta tra due primavere, precisamente il 12 aprile 2024 , secondo l'autorevole Variety. L'importante aggiornamento sul progetto, che è in lavorazione della scorsa estate, è giunto a poca distanza dalla diffusione del primo teaser trailer della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere che, invece, debutterà in tv a partire dal prossimo 2 settembre.

I professionisti della trilogia nel nuovo film

Del resto, The War of the Rohirrim sarà realizzato con la collaborazione di molti professionisti che hanno preso parte all'epica saga per il grande schermo: da Richard Taylor, truccatore e costumista, ad Alan Lee, scenografo, a John Howe, illustratore, tutti premiati con i più prestigiosi riconoscimenti per la trilogia di The Lord of the Rings. Nel progetto, un ruolo di spicco è riservato a Philippa Boyen, già nel team degli sceneggiatori della trilogia di Jackson, qui impegnata come produttrice esecutiva e consulente nel team di scrittura insieme a Jeffrey Addiss e Will Matthews, autori dello show televisivo The Dark Crystal: L’era della Resistenza. Nel team ci sono anche Phoebe Gittins, figlia di Boyens, e Arty Papageorgiou. La producer ha sottolineato che il film avrà un cast vocale stellare i cui componenti saranno annunciati a breve.

Anche in casa Warner sono più che elettrizzati per il nuovo progetto che arricchirà ulteriormente la saga che ha affascinato più di una generazione. The War of the Rohirrim esplorerà le gesta di Helm Hammerhand, re di Rohan. La vicenda sarà ambientata due secoli prima degli eventi de Lo Hobbit e de Il Signore degli Anelli. Sotto ogni punto di vista, si tratterà di un appuntamento imperdibile per i fan.