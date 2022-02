Film stasera in TV da non perdere lunedì 14 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 14 febbraio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film romantico da vedere stasera in tv



Eiffel, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Appassionante film romantico con Emma Mackey e Romain Duris. L’incontro con una donna amata in passato ispira Gustave Eiffel nella costruzione del suo capolavoro.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Arancia Meccanica, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Uno dei capolavori di Stanley Kubrick. Un giovane teppista viene reintegrato nella società dopo un trattamento inibitorio.

Wall Street – Il Denaro non dorme mai, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Sequel del famoso film con Michael Douglas, che torna a vestire i panni di Gordon Gekko.

Film commedia da vedere stasera in tv



Poveri ma ricchissimi, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Sequel di “Poveri ma ricchi” con Christian De Sica ed Enrico Brignano. La famiglia Tucci trasforma il suo paesino in un principato indipendente.

Moschettieri del Re – La penultima missione, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Pierfrancesco Favino, Valerio Mastrandrea e Rocco Papaleo sulle nuove avventure di D’Artagnan e i Tre Moschettieri.

Benvenuti in casa Esposito, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Parodia sulla camorra con Giovanni Esposito e Antonia Truppo, tratto da un romanzo.

Film di azione da vedere stasera in tv



Braven – Il coraggioso, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film action con la star Jason Momoa. Un tranquillo taglialegna deve vedersela con alcuni trafficanti di droga.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Animali fantastici: i crimini di Grindelwald, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Secondo film della saga prequel dell’universo di Harry Potter, con Johnny Depp e Jude Law nel cast.

Film thriller da vedere stasera in tv



The Double, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Richard Gere e Topher Grace in un thriller. L’omicidio di un senatore costringe un ex agente CIA a uscire dalla pensione per affrontare il suo storico nemico.

Margin Call, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Kevin Spacey e Jeremy Irons in un thriller. Un gruppo di manager ha 24 ore per evitare il fallimento di una banca.

I programmi in chiaro



Màkari, ore 21:25 su Rai 1

Fiction tratta dai libri di Gaetano Savatteri, con protagonista Claudio Gioè che interpreta un investigatore siciliano.

Un’ora sola vi vorrei, ore 21:20 su Rai 2

Enrico Brignano in uno spettacolo a tema festivo su svariati temi, dalla musica all’attualità.

Presa Diretta, ore 21:20 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Riccardo Iacona.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Freedom – Oltre il confine, ore 21:23 su Italia 1

Nuovo programma di Roberto Giacobbo che, come sempre, accompagna lo spettatore attraverso misteri e scoperte.

Sherlock, ore 21:15 su La7

Benedict Cumberbatch e Martin Freeman in una nota serie tv sul geniale investigatore creato da Arthur Conan Doyle.

Bruno Barbieri – 4 Hotel, ore 21:30 su TV8

Lo chef Bruno Barbieri mette alla prova 4 gestori di hotel in giro per l’Italia per scoprire il migliore, regione per regione.

Avamposti – Uomini in prima linea, ore 21:25 su Nove

In alcune zone delle nostre città, i Carabinieri sembrano essere gli unici rappresentanti dello Stato di diritto.