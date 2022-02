Spencer, svelata la nuova data di uscita del film con Kristen Stewart

approfondimento

Festival di Venezia, Spencer: la recensione del film su Lady Diana

01 Distribution ha aggiornato la clip video con la nuova data, occasione per gli appassionati di rivedere la selezione di immagini scelte per promuovere questa ennesima trasposizione cinematografica della vita di Lady Diana; come è noto, la pellicola svilupperà nel dettaglio gli anni durissimi della separazione tra la allora principessa del Galles e l'erede al trono Carlo, momento particolarmente difficile per la casa reale britannica ma, soprattutto, per la fragile Diana Spencer che seppe tener testa a un sistema fortissimo e ostile.

La componente drammatica è senz'altro l'aspetto più rilevante del nuovo adattamento di una storia tristemente nota nella quale la allora trentenne Diana sperimentava le angosce e i tormenti di una decisione inedita per la sua posizione e che avrebbe cambiato per sempre per il destino suo e della corona inglese. Il film che si concentra sugli eventi del Natale del 1991 rivela uno spaccato della vita della principessa ormai consapevole che il suo matrimonio è al capolinea: nei giorni in cui la famiglia si riunisce per le feste cercando di ignorare la crisi della coppia reale, Diana prende in mano il suo destino chiarendo che da quel momento in poi avrebbe deciso per sé stessa.