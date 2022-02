Film stasera in TV da non perdere domenica 13 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 13 febbraio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Benvenuti in casa Esposito, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Parodia sulla camorra con Giovanni Esposito e Antonia Truppo, tratto da un romanzo.

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Paola Cortellesi e Antonio Albanese nel sequel di una fortunata commedia.

Fermati, o mamma spara, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Divertente commedia con Sylvester Stallone. Una mamma possessiva mette in difficoltà il lavoro di un sergente di polizia.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Una lunga domenica di passioni, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Audrey Tautou in un film romantico. Una donna affronta le tragedie della Prima Guerra Mondiale per ritrovare il fidanzato, dato per disperso.

Loving – L’amore deve nascere libero, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Joel Edgerton in una love story che tratta tematiche sociali. Una coppia punita con il carcere lotta per far riconoscere il suo amore interraziale.

Cinquanta sfumature di grigio, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Primo capitolo di una trilogia di film a sfondo sensuale ed erotico tratto da una saga di romanzi.

Film di azione da vedere stasera in tv



Copshop – Scontro a fuoco, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Gerard Butler e Frank Grillo in un action. Un killer, un truffatore e una poliziotta alle prime armi si scontrano.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Belle & Sebastien – Amici per sempre, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Terzo film anche per la saga cinematografica tratta dai romanzi della scrittrice Cecile Aubry.

47 metri: uncaged, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Sequel del film “47 metri”. Quattro ragazze si immergono nei fondali ma trovano una tana di squali bianchi.

Film thriller da vedere stasera in tv



Margin Call, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Kevin Spacey e Jeremy Irons in un thriller. Un gruppo di manager ha 24 ore per evitare il fallimento di una banca.

Film biografico da vedere stasera in tv



Il discorso del Re, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Colin Firth e Geoffrey Rush in un film da Oscar. Un logopedista viene incaricato di curare la balbuzie di Re Giorgio VI.

I programmi in chiaro



L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta, ore 21:25 su Rai 1

Terza stagione della famosa miniserie basta sui romanzi di Elena Ferrante.

The rookie, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv con Nathan Fillion, che interpreta un uomo con il sogno di diventare un poliziotto a Los Angeles.

Che tempo che fa, ore 20:00 su Rai 3

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in un programma di interviste, tra cultura e temi sociali passando per la politica.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4

Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

Cado dalle nubi, ore 21:20 su Canale 5

Il primo film di Checco Zalone. Un uomo fugge dalla Puglia con il sogno di fare il cantante.

Kong: Skull Island, ore 21:20 su Italia 1

Spettacolare reboot di King Kong con Tom Hiddleston, Brie Larson, John Goodman e Samuel L. Jackson.

Non è l’Arena, ore 21:15 su La7

Massimo Giletti conduce un contenitore di attualità, politica e temi sociali da approfondire.

Un San Valentino molto speciale, ore 21:30 su TV8

Una coppia è alle prese con la gestione del suo vigneto mentre cerca in gran segreto di sposarsi.

Sono nata il 23, ore 21:25 su Nove

Teresa Mannino racconta la sua storia con ironia e dolcezza attraverso uno spettacolo teatrale.