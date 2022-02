Razzie Awards 2022, le nomination: i peggiori film dell'anno

Tra i peggiori, Diana The Musical e Bruce Willis

approfondimento

Le nomination ai Razzie 2022, che dispensano giudizi affatto teneri per certi film, personaggi e produzioni, rivelano un atteggiamento sarcasticamente duro verso alcuni titoli. Un posto speciale nella classifica dei peggiori va a Diana The Musical, ovvero la versione adattata per Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stickche ha ottenuto nomination in quasi tutte le categorie, tra cui peggior film, peggior attore e attrice protagonisti, peggiori interpreti maschili e femminili non protagonisti, peggior regia, peggior sceneggiatura e peggior coppia sullo schermo. Non è andata meglio ad Amy Adams, interprete principale di La donna alla finestra di Joe Wright, film nominato anche come peggior plagio con riferimento al ben più noto La finestra sul cortile di Alfred Hitchcock. Male anche Karen, thriller scritto e diretto da Coke Daniels, quest'ultimo nominato tra i peggiori registi e sceneggiatori dell'anno e la pellicola, inserita anche nella categoria peggiore film, non è stata risparmiata nemmeno sotto il profilo del cast con Taryn Manning nominata tra le peggiori attrici. Non va meglio a Ben Affleck, col suo ruolo in The Last Duel, e a Jared Leto, attore premio Oscar e generalmente apprezzato per la sua versatilità che però quest'anno è uno dei membri più bersagliati di House of Gucci, film che ha già raccolto e sue critiche negative fin dalla sua uscita per più di una ragione. Tra i meno stimati anche Ben Platt che finisce in nomination a causa delle sue eccessive performance canore in Caro Evan Hansen, ma a guidare la lista dei peggiori è la leggenda Bruce Willis per il quale è stata creata una nuova categoria per decidere quale tra le sue molte interpretazioni del 2021 sia la peggiore.