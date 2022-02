Italian Horror Fantasy Fest, i vincitori dell'edizione 2021

Si è tenuta presso il Nuovo Cinema Aquila di Roma la cerimonia di premiazione dell’Italian Horror Fantasy Fest 2021, alla presenza della giuria di qualità composta dal presidente, ovvero il regista Claudio Fragasso, dall’attrice Silvia Collatina, dal regista Gabriele Albanesi e dal giornalista di Sky Cinema Paolo Nizza, curatore della rubrica Mister Paura.

Condotta dal direttore artistico del Festival Luigi Pastore in compagnia del critico cinematografico Francesco Lomuscio, la cerimonia ha visto premiati El inquilino di Francisco Ohem nella categoria relativa al miglior cortometraggio e Urubù di Alejandro Ibañez Nauta in quella per il miglior lungometraggio.

Un riconoscimento speciale in memoria del cineasta stracult Bruno Mattei è stato conferito al produttore Gianni Paolucci.

Inoltre, rappresentato dall’amministratrice Tania Bizzarro, il gruppo Ore d’orrore ha consegnato sei premi extra: due alla carriera in corso per Claudio Fragasso e la sceneggiatrice Rossella Drudi, più altri per miglior film, miglior regia, migliore fotografia e migliore sceneggiatura a Una scuola da urlo di Dario Molinari.

La kermesse è stata impreziosita dalla partecipazione della Horror Squad Italia,

La cerimonia si è conclusa con la proiezione del film La Casa del Sabba di Marco Cerilli. Ne

I cortometraggi e lungometraggi vincitori dell’ dell’Italian Horror Fantasy Fest 2021 rimarranno disponibili sulla piattaforma streaming VodBox.it (www.vodbox.it).