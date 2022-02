Italian Horror Fantasy Fest, è tempo di premiazioni

Venerdì 4 Febbraio 2022, presso il Nuovo Cinema Aquila di Roma, in via L’Aquila 66/74, si svolgerà a partire dalle ore 20 la cerimonia di premiazione dell’Italian Horror Fantasy Fest 2021, durante la quale verranno decretati i vincitori dei premi per il miglior lungometraggio e il miglior cortometraggio, oltre a quello alla continuità nella tradizione dell’horror e del fantastico italiano e all’assegnazione di un riconoscimento speciale in memoria di Bruno Mattei, cineasta stracult che diresse, tra gli altri, Virus – L’inferno dei morti viventi e Rats – Notte di terrore.

Tra i social media partner dell’evento, anche il gruppo Ore d’orrore, che consegnerà sei premi extra per le categorie miglior film, miglior regia, migliore fotografia e migliore sceneggiatura, oltre a due alla carriera in corso.

Insieme all’ideatore e direttore artistico Luigi Pastore, saranno presenti alla premiazione tutti i componenti della giuria di qualità: il presidente Claudio Fragasso, regista de La casa 5 e Palermo Milano solo andata, Silvia Collatina, attrice la cui filmografia include Quella villa accanto al cimitero e Murderock – Uccide a passo di danza di Lucio Fulci, Paolo Nizza, giornalista di Sky Cinema che cura la rubrica Mister Paura, e Gabriele Albanesi, del quale è recentemente uscito in streaming e in home video il thriller Bastardi a mano armata.