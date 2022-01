Mortal Kombat 2 si farà, le news sul sequel

Nel 2021 i fan di Mortal Kombat hanno potuto apprezzare il film di Simon McQuoid , al debutto alla regia in questa pellicola adattamento dell’omonimo franchise videoludico. Ci si attendeva da un po’ un annuncio in merito al secondo capitolo, finalmente giunto. È ufficiale: Mortal Kombat avrà un sequel.

Il nuovo film del franchise è in fase di sviluppo e Warner Bros ha anche scelto lo sceneggiatore. Si tratta di Jeremy Slater , di recente impegnato nella realizzazione dello script di Moon Knight . Il primo capitolo non può essere certo annoverato tra i fenomeni dello scorso anno al botteghino (42 milioni di dollari negli USA e 83 milioni nel mondo), a causa anche della pandemia. Si temeva, dunque, una chiusura anticipata del progetto.

Mortal Kombat 2, cosa sappiamo

Simon McQuoid, regista di Mortal Kombat, si era detto pronto a proseguire il racconto pur non avendo il coraggio di dire la parola sequel: “Quella parola non la usiamo. Non ne abbiamo mai parlato, perché volevamo mettere tutta la nostra energia in questo film. Se i fan vogliono un altro capitolo, però, non è qualcosa che possiamo decidere noi”.

Annunciata la produzione di Mortal Kombat 2, come detto, ma non sappiamo ancora se McQuoid tornerà alla regia. Nulla si sa, inoltre, su trama e cast. I fan si attendono, però, la presenza nella nuova pellicola di Johnny Cage, che è di fatto il grande assente del primo film.

I fan sul web hanno iniziato a scatenarsi, ipotizzando eventuali attori coinvolti. Un nome su tutti è quello di Dwayne Johnson. Nelle ultime ore, infatti, The Rock ha annunciato il suo coinvolgimento in un film tratto da un videogioco. Le ipotesi sono tante e ora nel novero trova spazio anche Mortal Kombat 2.