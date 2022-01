Moon Knight, il trailer della serie Marvel

Moon Knight, cosa sappiamo

approfondimento

Moon Knight è una serie basata sull'omonimo supereroe dei fumetti Marvel, interpretato da Oscar Isaac. Fa parte della fase 4 del Marvel Cinematic Universe ed è ambientata dopo i fatti accaduti in Avengers: Endgame. Ecco la sinossi della serie: “Marc Spector, un ex-agente della CIA, viene quasi ucciso da un terrorista conosciuto come Bushman. Il dio della luna Khonshu salva la vita di Marc, che uccide Bushman e lo fa diventare Moon Knight. Una peculiarità del personaggio è l'essere affetto da personalità multiple: non è solo Marc Spector, ma anche Steven Grant, Jake Lockley e lo stesso Khonshu. Queste diverse personalità alcune volte cooperano tra loro, altre entrano in conflitto per avere il controllo. Nel mentre il protagonista si ritrova suo malgrado coinvolto in una mortale guerra tra dei sullo sfondo dell'Egitto moderno e antico”. Lo showrunner sarà Jeremy Slater, impegnato anche come sceneggiatore, mentre i registi annunciati sono Mohamed Diab, Justin Benson e Aaron Scott Moorhead. Nel cast della serie Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy, Dina Shihabi, Alexander Cobb, Gaspard Ulliel, Loic Mabanza.