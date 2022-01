Moonfall, il poster del film di Roland Emmerich

La promozione di Moonfall , il film ad alto budget diretto da Roland Emmerich , l'apprezzato regista tedesco che ha firmato alcuni dei classici contemporanei del cinema catastrofico, sta entrando nel vivo con la diffusione dei poster ufficiali, materiale di grande interesse per gli appassionati. Lionsgate ha diffuso il poster IMAX che riporta la data di uscita del film nelle sale statunitensi, il 4 febbraio. Il titolo sarà disponibile in Italia, al cinema, a partire dal 17 marzo.

Il formato IMAX appare perfetto per esaltare la sensazione di vastità e profondità dell'immagine scelta per promuovere l'arrivo di Moonfall”sul grande schermo, film molto atteso di cui si è iniziato a parlare fin dall'acquisto nel 2019 dei diritti da parte di Lionsgate, diventata poi partner ufficiale della pellicola. Il nuovo, imponente, lavoro di Roland Emmerich è dunque pronto per la distribuzione, dopo i ritardi legati alla diffusione del virus che avevano fatto rinviare di molti mesi le riprese, programmate per l'inizio del 2020 e poi slittate alla fine dello stesso anno.

Il cast e la trama del film di Emmerich

approfondimento

Migliori film in uscita a gennaio 2022 in streaming e al cinema. FOTO

I nuovi poster seguono la pubblicazione online dei character poster digitali con i protagonisti della pellicola, tutti ritratti con gli occhiali da sole, apparentemente accecati da una forte luce color arancio. I poster introducono gli attori Halle Berry, Patrick Wilson e John Bradley, che sono solo alcuni dei nomi del cast che vede anche la partecipazione di Michael Peña, Charlie Plummer, Kelly Yu, Eme Ikwuakor, Carolina Bartczak e Donald Sutherland. Un film corale con un cast di rilievo che giustifica i circa centoquaranta milioni di dollari destinati a una produzione che ha reso necessari, come è facile intuire, grandi sforzi in termini di post-produzione ed effetti speciali.

Moonfall si annuncia come una grande opera sci-fi centrata sulle conseguenze devastanti dell'impatto della Luna sulla Terra. Un gruppo di esperti, capeggiati dall'ex astronauta Jo Fowler (Halle Berry) crede di avere una soluzione per fermare l'imminente distruzione ma la missione spaziale si evolverà in un'avventura mai immaginata prima.