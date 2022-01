Aristogatti, Disney avvia la produzione del live action

Il film Aristogatti, cosa sappiamo

Non si sa ancora se il live action se sarà destinato al grande schermo o a Disney+, come accaduto con “Lilli e il Vagabondo”, arrivato direttamente in streaming nel 2019. Si sa invece che alla sceneggiatura ci saranno Will Gluck, coinvolto anche come produttore tramite la sua Olive Bridge Entertainment, e Keith Bunin. Gluck non è estraneo a film per tutta la famiglia visto che di recente ha diretto “Peter Rabbit 2” dopo aver già diretto il primo film. Gli “Aristogatti” fu un enorme successo al botteghino per l'epoca, il 1970, capace di incassare 191 milioni di dollari nel mondo. L'ultimo remake in live-action Disney ad arrivare al cinema è stato “Crudelia” con Emma Stone, nel maggio 2023 dovrebbe invece arrivare “La Sirenetta”.