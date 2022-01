Film stasera in TV da non perdere mercoledì 19 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 19 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Notti in bianco, baci a colazione, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Francesco Mandelli dirige Ilaria Spada in una commedia. Un architetto diventa un noto fumettista ma la sua vita si riempie di imprevisti.

La morte ti fa bella, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Meryl Streep, Bruce Willis e Goldie Hawn in una commedia. Due donne ossessionate dalla vecchiaia ricorrono all’elisir di una strega per riprendersi un uomo conteso.

Matrimonio al Sud, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Massimo Boldi e Biagio Izzo in una commedia in cui una ragazza campana e un ragazzo milanese devono sposarsi.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Il segreto dei suoi occhi, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Premio Oscar come miglior film straniero. Un funzionario di giustizia in pensione indaga su un caso irrisolto.

The circle, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Emma Watson e Tom Hanks in un thriller. Una ragazza assunta da un’azienda di social media è costretta a condividere ogni dettaglio della sua vita su internet.

Futura, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Matilde Gioli e Niels Schneider in un drama. Un musicista rinuncia ai suoi sogni facendo il tassista nella Milano della droga.

Film di azione da vedere stasera in tv



Wanted – Scegli il tuo destino, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Angelina Jolie e James McAvoy in un film tratto da un fumetto. Un anonimo impiegato diventa un assassino.

The November Man, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Pierce Brosnan interpreta un ex agente della CIA che deve tornare in azione per salvare la vita a una donna vittima di congiura.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Non mi uccidere, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Alice Pagani in una storia d’amore dark. Una ragazza si trasforma in una strana creatura durante la relazione con un ragazzo misterioso.

Fallen, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

In un riformatorio, una giovane scopre un segreto a tinte soprannaturali. Tratto da un bestseller.

Film horror da vedere stasera in tv



4 ragazzi e la magica creatura, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Russell Brand e Paula Patton in una commedia-horror. Quattro ragazzi incontrano una creatura che può esaudire un desiderio al giorno.

I programmi in chiaro



Single ma non troppo, ore 21:25 su Rai 1

Una ragazza vuole sperimentare la vita da single ma si ritroverà invischiata in varie relazioni.

Kalipè, ore 21:20 su Rai 2

Massimiliano Ossini conduce un nuovo programma di divulgazione scientifica e planetaria.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Inter-Empoli, ore 21:00 su Canale 5

Gara di Coppa Italia tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Andreazzoli.

Il cacciatore e la regina di ghiaccio, ore 21:20 su Italia 1

Sequel del fortunato Biancaneve e il cacciatore, con la star Chris Hemsworth che riprende i panni di quest’ultimo.

Non è l’Arena, ore 21:15 su La7

Massimo Giletti conduce un contenitore di attualità, politica e temi sociali da approfondire.

Bruno Barbieri – 4 Hotel, ore 21:30 su TV8

Lo chef Bruno Barbieri mette alla prova 4 gestori di hotel in giro per l’Italia per scoprire il migliore, regione per regione.

Wild Teens – Contadini in erba, ore 21:25 su Nove

Nuovo reality in cui dodici protagonisti tra i 14 e i 17 anni si cimentano nelle mansioni di agricoltura.