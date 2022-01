Doctor Strange 2, il fantastico mash up poster di un fan

Mancano ancora diversi mesi all'uscita del sequel di “ Doctor Strange ” ma i fan sono super scatenati. Tra le discussioni sulla trama e le anticipazioni, sui social è apparsa una fanart , opera di Alexey Kotolevskiy, illustratore e graphic designer attivo negli States, nata dall'incrocio delle ispirazioni del nuovo film di Sam Raimi con quelle di uno dei titoli più rappresentativi della lunga carriera del regista e sceneggiatore statunitense: il film in questione è, come è facile intuire, “La Casa”, il cult del 1981.

Il poster di Kotolevskiy su Instagram

La rete, e soprattutto Instagram, è il posto perfetto per scovare le produzioni artistiche più curiose e più interessanti quando si parla di cinema e fumetti. Il social network di Meta è una straordinaria vetrina per i creativi di tutto il mondo che spesso usano i propri profili per esprimere la propria fantasia e anche i propri desideri. È il caso di Alexey Kotolevskiy, artista di origini russe trapiantato a New York, che sul suo profilo Instagram ha postato alcune fanart ispirate a “Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Doctor Strange nel Multiverso della follia”, l'atteso film di Marvel Studios che arriverà nelle sale italiane dal 4 maggio 2022.

Kotolevskiy, nei suoi fantasiosi poster per il sequel con Benedict Cumberbatch, ha immaginato un carico di atmosfere horror che è difficile credere reale in un film distribuito da Walt Disney Studios. L'ipotesi del disegnatore però non è lontana dall'universo narrativo che ha dato fama e fortuna al regista statunitense di “Doctor Strange 2”, così, nei suoi poster Kotolevskiy realizza un mash up tra i personaggi del cinecomic Marvel e quelli de “La Casa - The Evil Dead”, uno dei film per cui Sam Raimi è maggiormente noto presso il grande pubblico.

Nella mente del creativo, Wanda Maximoff, col costume di Scarlet Witch, si sovrappone a una delle protagoniste del cult dei primi anni Ottanta diventando una vittima di quell'universo spaventoso che ancora oggi continua ad affascinare gli spettatori e non solo.