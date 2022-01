I Delitti del BarLume, le foto di "Compro Oro"

2/19 Foto di Andrea Miconi

I DELITTI DEL BARLUME è una produzione Sky Original, in coproduzione con Palomar, scritta da Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi. La regia è di Roan Johnson. Lunedì 17 e 24 gennaio in prima assoluta su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Delitti del Barlume, il trailer e le prime foto delle nuove storie in onda nel 2022