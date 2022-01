Il lupo e il leone: trailer, trama, cast e data di uscita del film

Due cuccioli appartenenti a specie diverse sono protagonisti di una storia emozionante ideata e realizzata dall'autore del campione d'incassi “Mia e il leone bianco” Condividi

Una emozionante storia che esplora in profondità il legame tra l'uomo e l'animale sta per arrivare nelle sale italiane pronta a coinvolgere grandi e piccini. Il 20 gennaio debutterà sul grande schermo “Il lupo e il leone”, il nuovo film di Gilles de Maistre che ha per protagonista l'attrice canadese Molly Kunz. Nel trailer italiano, naturalmente, anche i cuccioli di lupo e leone del titolo, al centro di un'avventura straordinaria.

Alma, una pianista ventenne, si ritira su un'isola canadese a seguito della morte del nonno ma la sua quotidianità sarà presto sconvolta dalla presenza di due animali selvatici che diventeranno presto i suoi unici e inseparabili amici. L'idillio, come è facile intuire, finirà in breve tempo: i tre vengono scoperti e Alma perderà i suoi animali. Sia il leone che il lupo non ci stanno e, dimostrando coraggio e un istintivo spirito di iniziativa, si mettono alla ricerca della ragazza per riunire quella famiglia improvvisata, simbolo di un legame primordiale che mette in relazione gli esseri umani e gli animali all'interno del più vasto miracolo della vita in natura. Accanto a Molly Kunz, nel cast anche gli attori Graham Greene, Charlie Carrick, Derek Johns, Rhys Slack, Evan Buliung e Rebecca Croll. Alla sceneggiatura ha lavorato Prune de Maistre, moglie del regista, già attiva nella scrittura del successo "Mia e il leone bianco".