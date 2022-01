Come riportato da Variety, queste le parole di Jon Watts: “Avere la possibilità di poter contribuire alla creazione di una nuova storia con il team originale e New Line sarà divertente ed entusiasmante”

Un vero e proprio franchise di respiro internazionale capace di conquistare pubblico e critica. Final Destination è senza ombra di dubbio una delle produzioni più celebri nel mondo dell’intrattenimento, ora sembra essere tutto pronto per il nuovo capitolo.

Nelle scorse ore Variety ha rivelato che Jon Watts, classe 1981, sarà coinvolto come producer del sesto film per New Line Cinema, al suo fianco la moglie Dianne McGunigle, Craig Perry e Sheila Hanahan Taylor; la sceneggiatura sarà invece curata da Lori Evans Taylor e Guy Busick.

Per quanto riguarda l’uscita, Final Destination 6 verrà distribuito su HBO Max, nessuna informazione sulla data.