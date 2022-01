Corro da te, trailer del film con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone

Nuovo remake di una commedia francese, in uscita al cinema il 10 febbraio 2022. Pierfrancesco Favino e Miriam Leone tornano in sala con una storia pronta a conquistare il pubblico con tenerezza e ironia

Pierfrancesco Favino e Miriam Leone arriveranno al cinema con una nuova commedia romantica, dal titolo Corro da te, diretta da Riccardo Milani. La data d’uscita è fissata per il 10 febbraio 2022 . Distribuito online il trailer ufficiale del film, che promette di far parlare di sé. Pare esserci alchimia tra i due attori protagonisti, che propongono il racconto di una storia resa originale da alcuni spunti vincenti.

approfondimento

Migliori film in uscita a gennaio 2022 in streaming e al cinema. FOTO

Ad arricchire il tutto vi è un cast d’eccezione, con l’ultima interpretazione della grande Piera degli Esposti, scomparsa lo scorso 14 agosto 2021. Una sceneggiatura non originale alla base del progetto, che è un nuovo remake di un film francese. Una tendenza che prosegue con ottimi risultati. In questo caso si fa riferimento a Tutti in piedi, film del 2018 di Franck Dubosc.