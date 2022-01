Jackass Forever: il trailer ufficiale del quarto film del franchise

La nuova pellicola della saga con protagonisti Johnny Knoxville e la sua compagnia fuori di testa sta per sbarcare in sala negli States per un emozionante capitolo conclusivo

A meno di un mese dal 4 febbraio, data fissata per il debutto nelle sale statunitensi di Jackass Forever, il nuovo titolo del franchise dedicato alle imprese spericolate di Johnny Knoxville e dei suoi amici stunt, il trailer della pellicola, diffuso in rete da Paramount Pictures, offre un'ampia anticipazione di come sarà il film che segna l'epilogo di un'avventura iniziata al cinema nel 2002, dopo la fine dello show in tv.