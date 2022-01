Takeaway, trailer del film con Libero De Rienzo

È uscito il trailer di Takeaway, il film di Renzo Carbonera con protagonista il compianto Libero De Rienzo, recentemente scomparso, e Carlotta Antonelli.



La pellicola uscirà in sala il 20 gennaio, presentata in occasione della Festa di Roma in cui è stata acclamata da pubblico e critica.



Scritto e diretto da Renzo Carbonera (Resina e il corto La penna di Hemingway), questo attesissimo lungometraggio vede nel cast anche Primo Reggiani, Paolo Calabresi e Anna Ferruzzo.



Takeaway è stato distribuito nei cinema da Fandango ed è caratterizzato da ciak targati Monte Terminillo e Trentino, dove gran parte delle scene sono state girate.



Il delicato tema attorno a cui ruota la pellicola è quello del doping. In questo caso si tratta di una storia di doping totalmente inventata, che si pone al pubblico come una macro-cornice contenente tante piccole vicende, vere e documentate, in un meccanismo a scatola cinese che coinvolge lo spettatore attirandolo sempre di più a sé.

Il tema è qualcosa che al cinema viene poco trattato e, quando un regista si avvicina all'argomento, spesso lo fa con i toni dello scandalo. Il doping, da che mondo è mondo, viene demonizzato e chi si taccia di questa pratica illecita viene additato come il peggiore dei truffatori.

Renzo Carbonera ci offre invece uno sguardo inedito su questo tema, focalizzando il proprio lavoro su un fenomeno che esiste eccome e che andrebbe trattato con tanta delicatezza, empatia e soprattutto umanità.

Bisogna partire innanzitutto sui rapporti umani che si celano dietro al doping, senza tralasciare le motivazioni e gli step di una sorta di schema che di frequente accomuna parecchi atleti e giovani che si avvicinano al mondo dello sport. Questo è quello che fa il regista di Takeaway: non uno sguardo superficiale e accusatorio bensì una profonda analisi sull’enorme Iceberg che sta sotto alla punta del doping.

La pellicola ripercorre origini, moventi e caratteristiche che accomunano chi è stato interessato dal doping. Ovviamente non vengono tralasciati gli effetti psicologici e fisici che ne conseguono.



Potete guardare il trailer ufficiale del film Takeaway nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.