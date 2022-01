Cry Macho, i primi 10 minuti del film di Clint Eastwood

Cry Macho - Ritorno a casa, il film

Cry Macho – Ritorno a casa trailer italiano del film di Clint Eastwood

“Cry Macho - Ritorno a casa” è noleggio e vendita su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV, mentre su Sky Primafila e Mediaset Infinity l'ultimo film di Clint Eastwood, 91 anni, è solo a noleggio. Cry Macho racconta la storia di Miko (Eastwood), un ex campione di rodeo e addestratore di cavalli che accetta per soldi di riportare in Texas il piccolo Rafa, attualmente in Messico con sua madre alcolizzata. Nel viaggio di ritorno Miko e Rafa si aiuteranno a vicenda: il giovane crescerà e capirà qualcosa della vita, Miko farà un bilancio della propria, affrontando i suoi sensi di colpa. Il film è tratto dal romanzo omonimo di N. Richard Nash pubblicato nel 1975. Del film fanno parte anche Eduardo Minett nel ruolo del ragazzo, Rafo, al suo debutto cinematografico, Natalia Traven (“Collateral Damage”, “Soulmates” per la TV) in quello di Marta, Dwight Yoakam (“Logan Lucky”, “Sling Blade”) interpreta l’ex impiegato di Mike, Howard Polk. Il cast include inoltre Fernanda Urrejola (“Blue Miracle”, “Narcos: Mexico” per Netflix) nel ruolo di Leta e Horacio Garcia-Rojas (“Narcos: Mexico” per Netflix, “La querida del Centauro” per la TV) in quello di Aurelio. Sceneggiatori della pellicola son Nick Schenk e lo stesso autore del libro, N. Richard Nash. Albert S. Ruddy, Tim Moore e Jessica Meier sono i produttori del film, con David M. Bernstein come produttore esecutivo.