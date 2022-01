Capri Hollywood al San Carlo di Napoli, Master a Pupi Avati

Maestri del cinema italiano, premi Oscar e eccellenze nazionali nella lotta alla pandemia: al gala finale di Capri, Hollywood -The International Film Festival al San Carlo di Napoli il 3 gennaio con il regista Pupi Avati, Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, Toni Servillo e altri protagonisti dello spettacolo, sarà premiata Maria Rosaria Capobianco, una delle tre ricercatrici che per prime isolarono il coronavirus in Italia. Procidana, capo del Laboratorio di Virologia dello Spallanzani, sarà accompagnata dal sindaco dell'isola, capitale italiana della cultura 2022, Raimondo Ambrosino. Un premio andrà anche alla Croce Rossa italiana che ha patrocinato la 26ma edizione del festival.

approfondimento

Nel segno di Francesco Rosi, nel centenario della nascita del regista, sarà proiettato il documentario Citizen Rosi di Carolina Rosi e Didi Gnocchi. Dopo le premiazioni della serata Honoring cinema masters con i protagonisti Servillo e Teresa Saponangelo sul grande schermo sarà proposto E' stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, nella shortlist dei candidati all'Oscar come miglior film internazionale. Il Cult Award andrà a Mario Martone e Ippolita Di Majo, regista e sceneggiatori di Qui Rido io con premi a Gianfelice Imparato e Maria Nazionale. Filmmaker dell'anno è Sergio Rubini per i I fratelli De Filippo con roduttore dell'anno Agostino Saccà e premio all'attrice Susy Del Giudice. Riconoscimento a Nicola Claudio, presidente di Rai Cinema. Per la televisione, il suo apporto alla serialità e al centro di Produzione Rai di Napoli, sarà premiato Giovanni Minoli. Per la musica Capri music award al tenore Vittorio Grigolo. Il 2 gennaio assegnazione dei premi che tradizionalmente aprono la stagione degli awards cinematografici internazionali e chiusura delle proiezioni gratuite a Capri e Sorrento. Le sale hanno ospitato in sicurezza oltre 150 titoli tra anteprime internazionali e rassegne.