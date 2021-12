Cinema, nel 2021 -71% incassi e -73% presenze su triennio 2017-2019

Bilancio ancora in negativo per il cinema italiano. Nel 2021, nel nostro Paese, le sale hanno registrato un incasso di 170 milioni di euro, pari a 25 milioni di biglietti venduti. Sono questi i dati - in calo anche rispetto al 2020 - diffusi da Cinetel sull’anno che sta per chiudersi. Un anno segnato ancora una volta dal coronavirus e dalle misure per contrastarlo, con i cinema che sono rimasti chiusi per 4 mesi, da inizio gennaio a fine aprile.