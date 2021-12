Film stasera in TV da non perdere mercoledì 29 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 29 dicembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv



Il talento del calabrone, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Lorenzo Rickelmy e Sergio Castellitto in un thriller. Un DJ radiofonico riceve una chiamata da un uomo che minaccia di farsi esplodere nel centro di Milano.

The Interpreter, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Sidney Pollack dirige Nicole Kidman e Sean Penn. Un’interprete ONU scopre un complotto ai danni di un capo di stato africano e finisce nei guai.

Film drammatico da vedere stasera in tv



The Father – Nulla è come sembra, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Anthony Hopkins e Olivia Colman in un film premiato con l’Oscar alla sceneggiatura. Un uomo affetto da demenza senile si ritrova in casa una figlia e un genero che non riconosce.

Molly’s Game, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Jessica Chastain, Kevin Costner e Idris Elba in un biopic su una sciatrice olimpica che, dopo un grave infortunio, cambia carriera e si dedica al poker clandestino.

Fortunata, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Jasmine Trinca e Stefano Accorsi in un film di Sergio Castellitto, tratto da un romanzo.

The Water Diviner, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Russell Crowe protagonista del suo primo film da regista in una storia di speranza e riconciliazione.

Film commedia da vedere stasera in tv



Ogni maledetto Natale, ore 21:15 su Sky Cinema Christmas

Cast corale per una commedia degli autori di “Boris”. Due fidanzati trascorrono il Natale con le rispettive famiglie vivendo situazioni surreali.

The Terminal, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film di Steven Spielberg ispirato a una storia vera, con protagonista Tom Hanks. Un uomo si ritrova a vivere in un aeroporto.

Miss Detective, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Sandra Bullock interpreta un detective di polizia che deve partecipare a Miss America in incognito per sventare un omicidio.

Mia moglie è un fantasma, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Dan Stevens, Isla Fisher e Judi Dench in una commedia. Una medium rievoca lo spirito della moglie morta di uno scrittore, ora risposatosi.

Lo stagista inaspettato, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Robert De Niro e Anne Hathaway in una commedia. Un arzillo pensionato si propone come stagista per un sito di moda.

Film di azione da vedere stasera in tv



Greenland, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Gerard Butler in un disaster movie. Un uomo cerca di salvare la sua famiglia mentre la Terra viene minacciata da una cometa.

Hurricane – Allerta uragano, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Action in cui un gruppo di criminali vuole sfruttare l’arrivo di un uragano per compiere una spettacolare rapina.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Piccoli Brividi, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Jack Black nei panni dello scrittore che ha creato la famosa collana di storie horror per ragazzini.

Film di guerra da vedere stasera in tv



1917, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Capolavoro bellico di Sam Mendes con Benedict Cumberbatch e un grande cast. Due soldati inglesi devono trasportare un messaggio attraverso le linee nemiche.

I programmi in chiaro



La bella e la bestia, ore 21:25 su Rai 1

Live action di un altro noto cartone Disney, con Emma Watson nel ruolo di Belle.

Kalipè, ore 21:20 su Rai 2

Massimiliano Ossini conduce un nuovo programma di divulgazione scientifica e planetaria.

Vita di Pi, ore 21:20 su Rai 3

Un ragazzo cresciuto in uno zoo naufraga dopo un disastro insieme a una tigre.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Natale da Chef, ore 21:20 su Canale 5

Commedia natalizia con Massimo Boldi e Biagio Izzo. Un cuoco imbranato viene assunto per il catering del G7.

Forrest Gump, ore 21:20 su Italia 1

Straordinario classico con Tom Hanks. Forrest Gump è un ragazzo problematico che però riuscirà a vivere un’esistenza incredibile.

L’età dell’innocenza, ore 21:15 su La7

Daniel Day Lewis, Winona Ryder e Michelle Pfeiffer in un film in costume di Martin Scorsese.

Adele – One night only, ore 21:30 su TV8

Concerto di una delle artiste musicali più amate del mondo.

Wild Teens – Contadini in erba, ore 21:25 su Nove

Nuovo reality in cui dodici protagonisti tra i 14 e i 17 anni si cimentano nelle mansioni di agricoltura.