Wonder Woman 1984, Gal Gadot celebra l'anniversario con un blooper

Al cinema, col suo costume, il suo scudo e i suoi bracciali, ci sembra perfetta. Ma anche Wonder Woman, a volte, può sbagliare. Gal Gadot ha deciso di festeggiare il primo anniversario dall’uscita in sala di Wonder Woman 1984 condividendo un simpatico blooper inedito, un video in cui si vede lei che fa roteare il famoso lazo dorato dell’amazzone di Themyscira, finendo per colpirsi inavvertitamente da sola sulla testa.