Vicini di casa, trailer del film con Claudio Bisio e Vittoria Puccini

Il nuovo anno è ormai alle porte e dunque si guarda alla programmazione cinematografica da qui a poche settimane. Uno dei titoli che promette di far parlare di sé in maniera positiva è Vicini di casa. Si tratta di una commedia diretta e scritta da Paolo Costella , con protagonisti Claudio Bisio e Vittoria Puccini.

Due volti celebri della televisione e del cinema italiano, coinvolti in questo film distribuito da Medusa Film a partire dal prossimo 20 gennaio 2022 . Al centro della trama vi è una coppia sposata da molto tempo. Si tratta di Giulio e Federica , la cui unione non è più solida come un tempo.

Vicini di casa, trailer

Nel trailer si apprezza quella che è l’essenza della pellicola, ovvero la voglia di stuzzicare l’attenzione del pubblico, sollevando un velo sulla vita di coppia, nello specifico sull’aspetto intimo del matrimonio.

Cosa fare quando la scintilla pare ormai svanita? Nel film i due protagonisti si ritrovano faccia a faccia con due vicini alquanto focosi. In loro scatterà una certa gelosia. L’incontro avrà però anche un altro effetto. Sul tavolo viene messa un’offerta a dir poco piccante. Giulio e Federica accetteranno?

Vicini di casa, trama e cast

Giulio e Federica sono una coppia ormai ossidata. Fianco a fianco da tanti anni, il che li ha portati a essere divorati da una certa routine. Il loro matrimonio non funziona più come una volta. La fase romantica può dirsi archiviata, per non parlare di quella passionale.

Stentano a toccarsi, un po’ come due coinquilini abituati alla presenza l’uno dell’altro. Ciò non vuol dire che non vi sia amore, ma la fiamma del matrimonio andrebbe tenuta viva da ambo le parti. In questo caso, invece, Giulio e Federica, si sono lasciati andare. Ormai si parlano a malapena e quando lo fanno è solo per punzecchiarsi. La norma, per loro, è un insieme di conflitti quotidiani.

Una sera però si ritrovano faccia a faccia con il mostro del loro matrimonio. Devono fronteggiare le loro ipocrisie. Arrivano a cena i nuovi vicini del piano di sopra, Laura e Salvatore. Sono una coppia ancora molto affiatata, vitale e vivace. Spesso i due protagonisti possono sentirli nella loro intimità, che è alquanto rumorosa. A tavola si parla molto di rapporti e dopo un certo imbarazzo ecco la proposta: un’esperienza a quattro.

Ecco il cast principale di Vicini di casa: